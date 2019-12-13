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Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar

İHA

Bursa'da bin yıllık İncil'i satmaya çalışan 4 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar

Bursa'da bin yıllık İncil'i satmaya çalışan 4 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Olay, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. ve E.K. isimli şahıslar 2 adet papirüs üzerine Süryanice el yazısı ile yazılmış yaklaşık bin yıllık olduğu tahmin edilen İncil'i satarken Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı. İki şüpheliyle birlikte ortak çalıştığı belirlenen H.Ş. ve A.Ö. da daha sonra gözaltına alındı. Şüphelilerin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

BURSA

13 Aralık 2019 Cuma

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