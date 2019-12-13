Bursa Uludağ Üniversitesi, Prof. Dr. Turan Yazgan’ı unutmadı

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Kurucu Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan, vefatının 7. yılında Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) ev sahipliğinde anıldı.

Prof. Dr. Turan Yazgan için Bursa Uludağ Üniversitesi, Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), Türk Ocakları Bursa Şubesi ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ortaklığında bir Türkiye’den Türkistan’a Salınan Mektup isimli bir anma programı gerçekleştirildi. Faaliyete BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce, TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir, Prof. Dr. Turan Yazgan’ın oğlu ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Közhan Yazgan, İİBF Çalışma Ekonomileri ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Alper, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin temel görevlerinden birisinin üretilen bilginin toplum ile paylaşılması olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Turan Yazgan ismi ile lise çağlarında karşılaştığını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Türk dünyası için çok önemli vazifeler üstlenen, iktisadî hayatımızda ve ekonomi dünyamızdaki çalışmalarıyla hocamızı biliyoruz. Bu önemli ismin üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen program ile anılıyor olması ahde vefanın önemli örneklerinden birisini teşkil edecektir. Turan Yazgan hocamız gibi çok önemli faaliyetleri bulunmuş bir hocamızın böylesine güzel bir programda anılıyor olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.

TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir ise yaptığı açılış konuşmasında akademik hayatının ilk yıllarında gittiği Türkî ülkelerde Prof. Dr. Turan Yazgan ismi ile sıkça karşılaştığını vurguladı. Türk dünyasına hizmet etmek konusunda yapılabilecek çok fazla çalışmanın olduğunun altını çizen Doç. Dr. Erdem Özdemir, “Türk dünyası konusunda yaptığımız araştırmalar esnâsında karşımıza Turan Yazgan hocamız veya onun yetiştirdiği öğrenciler çıktı. Artık bu alanla ilgilenen bir akademisyen olarak Turan Yazgan hocamızı üniversitemizde anmanın bir görev olduğunu düşündük. Türk Ocakları Bursa Şubesi ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın yöneticileri de işbirliği talebimizi memnuniyetle karşıladılar. Hepsine teşekkür ediyor, programın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı da; “Öyle insanlar var ki eski insanlar onlara âbide şahsiyetler derler. Gerçekten âbidedirler. Üzerinden beş yıl geçmiş, on yıl geçmiş, yüz yıl geçmiş gerçekten hiçbir şey değişmez. Öyle fikirler var ki âbide ve temel fikirlerdir. Bu fikirlerden bir tanesi; dilde, fikirde ve işte birliktir. Öyle cümleler var ki yapılacak her şeyi 3 kelimede özetler ve insanlara görev verir. Bu cümleyi ilk ortaya atan kişi İsmail Gaspıralı ise, onu en iyi izleyen de rahmetli Turan Yazgan hocamızdır. Hocamızın savunduğu temel konulardan birisi dilde birliktir. Çözülüyor gibi görünüyor ancak, henüz alınacak çok fazla yolumuz var” diye konuştu.

BURSA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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