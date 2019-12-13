Kritik maça deplasman engeli

Bursa Süper Amatör Ligde fırtınalar estiren lider Mustafakemalpaşaspor'un taraftarına deplasman engeli geldi. Gerekçe ise güvenlik olarak açıklandı.

Bursa Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Mustafakemalpaşaspor Belediye Kulübünün pazar günü İnegöl Doğu Gücü ile oynayacağı karşılaşmaya güvenlik zafiyeti olabileceği gerekçesiyle misafir taraftarların alınmayacağı bildirildi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen yasak kararına 2. lig takımlarından İnegölspor ile Amedspor maçının sebep olduğu öğrenilirken, Mustafakemalpaşaspor Belediye taraftarı ise duruma tepki gösterdi. Güvenlik gerekçesiyle misafir takımın taraftarına kapalı olan 9. hafta karşılaşması saat 15:00’da İnegöl Kurtuluş Sahasında oynanacak.

BURSA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.