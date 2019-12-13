Şehir Hastanesi H-4 hattı ulaşıma açıldı

Bursalıların uzun süredir beklediği ve ulaşım meselesine büyük kolaylık sağlayacak HeykelŞehir Hastanesi hattı devreye girdi.

Bünyesinde kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşım günden güne kolaylaşıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş ulaşım sorununa devreye soktuğu H1, H2 ve H3 hattıyla büyük ölçüde çözüm getirmişti. Buna rağmen Bursa'nın merkezi Heykel'den hastaneye direk ulaşım imkanı bulamayan vatandaşların imdadına yeni devreye sokulan H4 hattı yetişti. 2 Aralık tarihinde hizmete giren hat vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Şehir Hastanesi, çevre yolu, Yalova yolu, kent meydanı, Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Caddesi, Haşim İşcan Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, kent meydanı, Yalova yolu, çevre yolu ve Şehir Hastanesi olarak güzergahı belirlendi.

BURSA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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