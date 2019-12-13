Bursa'da bedelli askerler yemin etti

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Bursa'da 27'nci dönem bedelli erbaş ve erler yemin etti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 27. dönem bedelli erbaş ve erlerin yemin merasimine aileleri katıldı. Tören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'ın emir ve komutasında Şehit Uzman Çavuş Ümit İnan Spor Salonunda ailelerinin de iştirakiyle gerçekleşti. Bedelli askerler bayrak ve silah üzerine el koyarak yemin etti.

BURSA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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