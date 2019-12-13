Özhan'dan "yalınlaşma" tiyosu

Müşterinin yeni dönemde 'zaman' ile ilgili kaygılara sahip olduğunu ifade eden Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, "Vatandaş, çok hızlı bulmak, almak ve gitmek istiyor. Biz de müşteri deneyimi tasarımımızı bu kavram üzerine şekillendiriyoruz. Dolayısıyla yalınlaşmak temel kodlardan birisidir" dedi.

Perakende Günlerinde, sektörün geleceğine yön vermek ve sektördeki yenilikleri paylaşmak üzere alanında uzman yabancı ve yerli konuşmacılar sektör temsilcileriyle buluştu. Konuşmacı olarak katılan Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan da, 'Yalınlaş ve markalaş' başlıklı konuşmasında, "Müşterimiz aradığını hemen bulmak. Hızlıca sonuca gitmek istiyor. Yeni müşteri kişiselleştirilmiş bir tecrübe yaşadığı alışverişi seviyor. Bunu başaran markalar katma değer oluşturuyor. Bunu yaşatmak için de müşteriyi anlamak ve ona isteğini sunmak gerekiyor. Bu da ürün çeşitliliği sunmak konusunda bazı dönüşümler olduğunu gösteriyor. Müşteri bir ürün ararken, aynı çeşit grupta üçten fala ürün görürse ya vazgeçiyor, ya da karar süresi uzuyor. Bu zaman kaybı müşteriyi mutsuz ediyor" dedi.

Perakende sektörünün değişiminin temelinde yatan motivasyonun müşterinin değişimi olduğunu belirten Özhan, "Müşteri dönüştüğü için sektör dönüşüyor, yenilik arıyor. Bu sebeple müşteri trendlerini çok iyi okumak gerekiyor. Müşteri yeni dönemde ‘zaman’ ile ilgili kaygılara sahip. Çok hızlı bulmak, almak ve gitmek istiyor. Biz de işimizi bu kavram üzerine şekillendiriyoruz. Dolayısıyla yalınlaşmak temel kodlardan birisi oluyor” diye konuştu.

BURSA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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