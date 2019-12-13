Lambaların yanmadığı kavşakta 3 araç bir birine girdi: 1 yaralı

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Bursa İnegöl içesinde çevre yolunda trafik lambalarının yanmaması yüzünden meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu İsaören kavşağında meydana geldi. Hulusi D. (64) idaresindeki 16 CLP 67 plakalı otomobil trafik ışıklarının devre dışı olduğu kavşakta kontrolsüz bir şekilde yola çıktı. Bu sırada karşı Necmettin Ç. yönetimindeki 16 KSC 36 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hulusi D. idaresindeki otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak daha sonra Mustafa B. idaresindeki 16 SGA 18 plakalı otomobile çarparak durabildi. Diğer araç sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken, Hulusi D. ise yaralandı. Kanlar içerisinde kalan sürücü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BURSA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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