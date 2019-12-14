Sabah yapılan sporun faydadan çok zararı var

Dahiliye Uz. Dr. Sedat Aksın, sabah yapılan sporun faydadan çok zararının olduğunu söyledi.

Kalp krizlerine en yatkın zaman diliminin özelikle sabahın erken saatleri olduğunu ifade eden uzmanlar, yataktan kalkıldığı gibi yapılan spora dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bu zaman diliminde ağır egzersiz yapmanın, daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda riski arttıracağını belirten Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Dahiliye Uz. Dr. Sedat Aksın, “Sabah sporu soğuk havada yataktan kalkıp koşulmaz. İyi giyinmiş olmamız lazım. Rutubetli, soğuk ve yağışların olduğu havada spor yapmak fayda yerine zarar getirebilir. Onun için vücut ısınmadan spor yapmak, idmana çıkmak tehlikeli olabilir. En iyi spor saati 15.00 ile 18.00 arasıdır. Yani vücudun ısındığı, metabolizmanın yükseldiği zamanlarda spor yapmamız daha etkilidir. 45 dakikadan az, düzenli, düşük tempolu koşu veya tempolu yürüyüş kalbe dosttur. Tansiyon, şeker gibi kronik hastalıklarla beraber kalpdamar hastalarının spor yaparken vücudunu dinlemesi gerekiyor. Şeker hastalarının sabah aç karna spor yapmaları hipoglisemiye (düşük kan şekeri) sebep olabilir. Öte yandan yüksek tansiyon, çarpıntı veya kalp rahatsızlığı olanlar için spor yapılacak doğru zaman, sabah saatleri olmayabilir" uyarısında bulundu.

Sabah sporunun insana göre değiştiği söylentilerine aldırış etmemek gerektiğini ifade eden Aksın, “Sağlıklı kişilerin 15.00 ila 18.00 saatleri arasında spora gitmesi gerekir. Kapasitesini zorlamaması gerekir. Kapasite zorlanmasından da insanlar sakatlanabilir veya sağlığını kaybedebilir. Yani vücut ısınmadan kaleye geçtiğimiz zaman veya depara kalktığımız zaman hasta olabiliriz. Sporu da kontrollü ve doktor nezaretinde yapmak her zaman daha iyidir. Yol yürümekle zayıflanmaz. Önemli olan aldığımız gıdaları olması gereken saatlerde yememiz” dedi.

BURSA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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