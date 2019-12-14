İnegöl'de başı boş atlar tehlike saçıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ana yollara çıkan başı boş atlar ve eşekler tehlike saçıyor. Alanyurt yolunda bir başı boş at yolun ortasında yürümesi yürekleri ağza getirdi.

İnegöl'de birçok trafik kazasına sebebiyet veren başı boş atlar hala cadde ve sokaklarda görülürken, bunlara birde eşekler de dahil oldu, vatandaşlar sıkıntıya karşı tedbir alınmaması bekliyor. Burası trafiğin en işlek olduğu Alanyurt yolu. Ancak başı boş atlar aç oldukları için yol kenarında yiyecek ve otlanacak yer arıyor. Bitkin düşen atlar ve eşek soğuk havada zor şartlar altında karınlarını doyurmak peşinde. Bazen yolun ortasına kadar gelen atlar trafiği alt üst ediyor. Atları son anda fark eden sürücüler ani fren yaparak durmaya çalışıyor. Vatandaşlar yetkililerin bu duruma çözüm bulmaları isteyerek, başı boş atların sahipleri yoksa bir an önce toplatılmasını bekliyor. İnegöl Belediyesi'nin atlarla ilgili bir çalışma yaptığı ve önümüzdeki günlerde bunların toplatılacağı öğrenildi.

BURSA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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