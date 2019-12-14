Üniversite-sanayi iş birliğine Oyak Renault desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çalışmalarına otomotiv devi Oyak Renault’dan destek geldi.

Otomotiv Mühendisliği ve ElektrikElektronik Mühendisliği alanlarında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde doktora eğitimi alan 3 öğrenci, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alacak. Doktorasını başarı ile tamamlayan öğrenciler, en az 3 yıl daha firma bünyesinde görev yapma imkânına sahip olacak. Üniversitesanayi iş birliğine büyük bir katkı koyması hedeflenen protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun imza attı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, OyakRenault’un sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip insan kaynağı yetiştirme çalışmalarına büyük bir destek verdiğini söyledi. Gerçekleştirilecek protokol neticesinde elde edilecek bilimsel gelişimlerin üniversite ve sanayicilerin faydasına olacağına işaret eden Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Projenin ortaya çıkmasında ciddi emekleri olan üniversite yöneticilerimize ve talebimizi kırmayarak gerekli hassasiyeti gösteren Renault yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Bu protokolü çok önemsiyoruz. Sadece üniversitesanayi işbirliği noktasında projeyi ele almıyoruz. Türkiye’nin ekonomisine de ciddi katkılar koyacağına inanıyoruz. Bu bizi gerçek anlamda heyecanlandırıyor ve gayretimiz artıyor. Projenin her iki tarafa da faydalar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aounise imzalanacak protokolü kurum olarak çok önemsediklerini söyledi. Bursa’nın en büyük şirketlerinden biri olduklarını ve bölgenin en önemli üniversitelerinden birisi ile protokol imzalayacaklarını vurgulayan Antoine Aoun, “Bursa Uludağ Üniversitesi’yle böyle bir iş birliğine girerek hem Bursa’nın hem Türkiye’nin otomotiv sektörünün geleceğinde önemli bir adım atmış olduğumuzu düşünüyorum. Aynı zamanda çok önemli bir fırsat olduğunu düşündüğüm bu iş birliğiyle Oyak Renault’da çalışan üç mühendisimiz, inanıyorum ki doktoralarını Bursa Uludağ Üniversitesi’nde başarıyla tamamlayıp, önümüzdeki yıllarda da devam etmesini çok arzuladığımız bu projenin önünü de açmış olacaklar. Bu programı, atılan ilk adım olarak değerlendirip ileride sayıları artarak devam edecek iş birliklerimizin otomotiv sektörü, dijitalleşme, endüstri 4.0 ve gelecekle ilgili her konuda yol açıcı olacağına inanıyorum. Çünkü gelecek, Renault için çok önemli. Bunu birlikte geliştirmek için size güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Protokol imza töreninde üniversite yöneticileri ve Oyak Renault yöneticileri de hazır bulundu.

BURSA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:45

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.