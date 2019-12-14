Asa: “Tüketicimizin sağlığı bizim için çok önemli”

Son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Paslı demir parçalarıyla zeytinin karartılması teknik olarak mümkün değildir. Yapılan bu haberin hiç bir bilimsel dayanağı yoktur. Tüketicilerimiz zeytin alırken ambalajlı ve markalı ürünleri tercih etsinler. Doğal üretim yapan Marmarabirlik ürünlerini gönül rahatlığıyla tüketebilirler” dedi.

1954 yılından bu yana sofralık zeytin sektörünün öncüsü olan Marmarabirlik, gıda güvenliği konusunda örnek ve önde gelen kuruluşlarından biridir. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, sofralık zeytin sektörü ile ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yapılan haberlerle olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, “Kimse zeytin üreticisinin emeğine göz dikmesin. Asılsız haberlerle hem üreticimize zarar verilmekte, hem de tüketicimiz tedirgin edilmektedir” dedi.

Asa, ürün tercihi konusunda dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak şu mesajları verdi: “Bizim için gıda güvenliği her şeyden önce gelir. Tüketicilerimiz tercihlerini ambalajlı ve markalı ürünlerden yana yapmalıdır. Tüketicilerimizin sağlığı bizim için çok önemlidir. Ürünlerimiz ulusal ve uluslararası gıda mevzuatlarına uygun olarak doğal fermantasyon yöntemiyle olgunlaştırılmakta, üretim esnasında tüm bileşenler yönetmeliklere uygun bir şekilde kullanılmakta ve etiket üzerine de içeriği yazılarak beyan edilmektedir”.

Marmarabirlik için gıda güvenliğinin önemine de vurgu yapan Başkan Asa, “Marmarabirlik tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziki, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir etkilenme olmadan, doğal ve sağlıklı üretim yaparak piyasaya ürünlerini sunmaktadır. Tüketicilerimiz güvenilir ve sağlıklı bir şekilde zeytin tüketmek istiyorlarsa üreticinin kuruluşu Marmarabirlik ürünlerini tercih etsinler. Marmarabirlik, önce insan sağlığı ilkesiyle, her yıl aynı bölgeden, aynı bahçeden hatta aynı ağaçtan ürün almakta ve hijyenik şartlarda uluslararası standartlarda üretim yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Zeytinin doğallığı ve çekirdeğinin rengi ile ilgili yanlış bilgilerin tüketiciler arasında kafa karışıklığına sebep olduğunu belirten Hidamet Asa konu hakkında şunları söyledi:

“Alkali kullanılmadan fermantasyon işlemine tabi tutularak kuru tuz veya salamurada hazırlanarak muhafaza edilen siyah, rengi dönük veya yeşil zeytindir. Yani ürünün tatlandırılması esnasında alkali kimyasallar kullanılmadan, doğal yöntemler ile tatlandırılmasıdır. Doğal fermantasyon sürecinde sadece su ve tuz vardır. Zeytinlerin fermantasyon aşamasında kararması için herhangi bir boya vb. madde kesinlikle kullanılmamaktadır. Zeytine siyah rengi veren, zeytinin meyvesinde bulunan Antosiyaninlerdir. Tam olgunluk döneminde hasat edilen zeytinlerde renk daha koyu olmakta ve meyvedeki renk maddeleri çekirdeğe kadar ulaşmaktadır. Eğer aynı zeytinlerden fermantasyon havuzunda daha uzun süre kalan varsa , ürünün çekirdekleri daha siyah olabilmektedir. Zeytinlerin ve çekirdek renklerinin siyah veya kahverengi tonlarında olması doğal bir durumdur.”

Kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Asa, “Geçtiğimiz günlerde zeytini karartmak için paslı demir kullanıldığı yönünde haber yapılmıştı. Basın yayın kuruluşları sektör ile ilgili haber yaparken, o sektörde otorite olarak kabul edilen kurum ve kuruluşlardan bilgi alırlarsa çok daha iyi olur ve doğru bilgi akışı da sağlanmış olur” diyerek sözlerini tamamladı.

BURSA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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