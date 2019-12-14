Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem hayranlarını coşturdu

AŞKIN Nur Yengi ile Mehmet Erdem, Bursa´da sahne aldı. İki şarkıcı, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem, dün gece Bursa´daki özel bir mekanda sahneye çıktı. İlk olarak Aşkın Nur Yengi dinleyicilerini selamladı. Şarkılarıyla Bursalılara nostalji rüzgarı yaşatan şarkıcı, hayranlarını 1990´lı yıllara götürürken; `Ay İnanmıyorum´ ve `Yalancı Bahar´ gibi unutulmayan şarkıları dinleyicileriyle birlikte seslendirdi. Sempatik tavırları ve samimi diyaloğuyla da Bursalıların hayranlığını kazanan Aşkın Nur Yengi, bir saati aşkın süre sahnede kaldı.

Gecede Aşkın Nur Yengi´nin ardından Mehmet Erdem sahne aldı. Zülfü Livaneli'nin seslendirdiği 'Hakim Bey' şarkısını yeniden yorumlayan ve bu şarkı ile kendine has bir dinleyici kitlesi kazanan Erdem, şarkılarıyla dinleyicilerini hem eğlendirdi, hem de duygulandırdı. Sahnesinin bir bölümünde eline aldığı ut ile solo performans sergileyen Erdem, dinleyicilerinden de tam not aldı.



BURSA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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