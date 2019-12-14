Uludağ Polis Evi'ni hükümlüler temizledi

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BURSA Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamu yararına ücretsiz çalışma kapsamında 20 hükümlü, yenilenen Uludağ Polis Evi´nde kurum temizliği yaptı.

Uludağ'da Polis Evi, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü´nde ücretsiz çalışan 20 hükümlü tarafından temizlendi. Geçmiş dönemde Gemlik Kumsaz sahilinin temizliği, şehitliklerin ve okulların temizlik ihtiyaçları, okulların boya-badana işlemleri hükümlülerle birlikte gerçekleştirilmişti. Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 800 hükümlünün aktif olarak çalıştığını söyleyen Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, bu sayede özellikle haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma cezası verilen hükümlülerin cezalarını infaz ederken kamu kurumlarının ihtiyaçları ücretsiz karşılanarak kamu adına tasarruf edildiğini kaydetti.



BURSA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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