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BEMO 20. yaşını kutladı

İHA

Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası, 20. yaşını düzenlediği görkemli gala gecesi ile kutladı. Geceye Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası üyelerinin yanı sıra, diğer illerden gelen emlak odalarının başkanları, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Büyük bir coşku içinde yapılan kutlamalar ve konuşmalar sonrası konuklar Türk Müziğinin Usta Sesi Mustafa Keser ile eğlendi.

BEMO 20. yaşını kutladı

Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası, 20. yaşını düzenlediği görkemli gala gecesi ile kutladı. Geceye Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası üyelerinin yanı sıra, diğer illerden gelen emlak odalarının başkanları, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Büyük bir coşku içinde yapılan kutlamalar ve konuşmalar sonrası konuklar Türk Müziğinin Usta Sesi Mustafa Keser ile eğlendi.
BEMO'da 20. yıla özel görkemli gala gecesi
Türkiye'nin en aktif emlak odaları arasında yer alan Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası, 20. yaşına girdi. 20. yıla özel düzenlenen gala gecesiyle odanın doğum gününü kutlayan yönetim kurulu, üyeler ve konuklar unutulmayacak bir gece yaşadılar. Açılış konuşmaları ile başlayan gecede Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çelebi, “Ben bu oda kurulduğunda askerliğimi yapıyordum, şimdi aradan geçen yirmi yılın sonrasında ise karşınızda başkan olarak bulunuyorum. Odamızın bugüne kadar gelen hikayesinde emek veren tüm büyüklerimi kutluyorum. Mesleğimizin önemini ve anlamını yaşatmak için kurucu başkanı ve sonrasında emek veren tüm başkanları, yönetim kurulları ile birlikte saygı ile selamlıyorum. Mesleğimiz toplumu oldukça fazla ilgilendiriyor, biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için BEMO olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu gece salondaki bu kalabalık ve bu muhteşem manzara tüm çalışmalarımızı ve geride kalan yirmi yılı çok net özetliyor. Sizden aldığımız destekle büyük bir heves ile çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Oda yönetimini bu özel günde yalnız bırakmayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, “Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası'nı bir yerel yönetici olarak çok yakından takip ediyorum. Gerçekten takdir edilesi bir performansları var. Her platformu çok yakından takip ediyorlar, zaman zaman bizlerin de işlerini kolaylaştırıyorlar. Bu sebeple kendilerini ve 20. senelerini yürekten kutluyorum.” dedi.
Gecenin destekçilerinden olan Hürriyet Emlak adına , Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdür Zeynep Tandoğan'ın sektörün geleceğine dair paylaştığı veriler ve Bursa ile ilgili yakın zamanda yapacakları çalışmaları özetleyen sunum katılımcılardan büyük alkış aldı. Hürriyet Emlak yöneticileri, geceye katılan konuklar için 11 talihlinin belirlendiği yılbaşı çekilişi yaptı, çeşitli hediyeler takdim etti. Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası'nı çalışmaları süresince her platformda destekleyen Özgül Belgelendirme adına söz alan Dr. Oğuzhan Karagül ise, hem Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çelebi'yi hem de yönetim kurulunu çalışmalarından dolayı tebrik etti.
20.yıla özel düzenlenen gala gecesinde meslekte 20 yılını dolduran üyeler de unutulmadı.Üyelere, 20. yıl plaketlerini geceye katılan farklı illerden oda başkanları takdim ederken, BEMO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çelebi de, oda başkanlarına desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
BEMO yönetimi yaklaşan yılbaşı nedeniyle üyelerine özel bir yılbaşı çekilişi de gerçekleştirdi. İki talihli, bir sanatçının elinden resmedilen eski Bursa manzaralı bir tablo ve iki kişilik Antalya tatili kazandı.
20. yıl pastasının kesildiği anlarda coşkunun arttığı gecenin finalini Türk Müziğinin Efsane Sanatçısı Mustafa Keser yaptı. Usta Yorumcu'nun eserleri ile büyük bir keyif yaşattığı gala gecesi birbirinden renkli ve özel anlarla sona erdi.Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası, ayrıca 20. yıla özel çok örnek bir projeye de imza attı. Emlak dünyasında kuralları yeniden yazan, Ticari Taşınmaz Yetki Belgesi ile ilgili bir kamu spotu hazırlayan oda yönetimi, meslek mensuplarının ve tüm toplumun bu konuda farkındalık sağlamasını amaçlıyor.

BURSA

14 Aralık 2019 Cumartesi

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