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Anne ve oğlunu gasp eden 3 şüpheli emniyetten kaçamadı

İHA

Bursa'da sokakta yürüyen anne ve oğlunu, darp ettikten sonra çantasını gasp eden 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ve oğlunu gasp eden 3 şüpheli emniyetten kaçamadı

Bursa'da sokakta yürüyen anne ve oğlunu, darp ettikten sonra çantasını gasp eden 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.A (20) ile annesi L.S (43) Yıldırım ilçesinde bulunan ikametlerine gitmek için yürümeye başladı. Bu esnada yoldan geçen 3 şüpheli, anne ve oğlu darp ederek çantalarını gasp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, 3 şüphelinin kaçış güzergahları üzerinde bulunan 150 kamera kaydını izleyerek bölgede çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin S.D.(18), M.K.(18) ve E.A.(18) olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Yapılan operasyonla 3 gaspçı yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen S.D., M.K. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA

14 Aralık 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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