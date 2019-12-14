Emniyet kemeri hayatını kurtardı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde hurdaya dönen araçtaki sürücü emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre; Karacabey'den Bursa istikametine seyreden sürücü Şiar Sol idaresindeki 16 AAV 650 plakalı araç Gölkıyı mevkii yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Taklalar atarak savrulan araçtaki sürücü emniyet kemeri taktığı için kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kazada emniyet kemeri takılı bulunan sürücü Şiar Sol, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kaza sonrasında ayakta tedavi edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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