Mevlânâ Şiir Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu Liseliler Mevlânâ sevgisini mısralara döktü Dündar: “Gençlerimiz duygularını şiir yazarak ifade etti”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mevlânâ Şiir Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu Liseliler Mevlânâ sevgisini mısralara ...

İHA

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Liseler Arası Mevlânâ Şiir Yarışması'nda dereceye giren eserin sahiplerine ödülleri törenle verildi.

Mevlânâ Şiir Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu Liseliler Mevlânâ sevgisini mısralara döktü Dündar: “Gençlerimiz duygularını şiir yazarak ifade etti”

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Liseler Arası Mevlânâ Şiir Yarışması’nda dereceye giren eserin sahiplerine ödülleri törenle verildi.
Osmangazi Belediyesi’nin edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak, çocukların manevî dünyasını zenginleştirip onlara Mevlana’yı tanıtmak maksadıyla 2011 yılından bu yana düzenlediği Liselerarası Mevlânâ Şiir Yarışması’nın kazananları törenle ödüllerini aldı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen ödül törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, Sudan, Bosna Herkes, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova gibi ülkelerden Bursa’ya gelen yabancı misafirler ile dereceye giren eser sahipleri katıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu yılki yarışmaya Türkiye'nin 75 vilâyetinden toplam 533 eser başvuru yaptığını dile getirdi. Mevlânâ’nın dünyaya yayılan felsefesini gençlere aşılamak amacıyla bu yıl yarışmanın konusunu serbest olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak kültürel etkinliklere çok önem veriyoruz. Liseler Arası Mevlânâ Şiir Yarışması’nın bu yıl 9’uncusunu düzenledik. 19 yıldır da Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 12 yıldır düzenlediğimiz Liseler Arası Müzik Yarışması ile de gençlerimize kendilerini kanıtlamaları için fırsat sunuyoruz. Yarışmalarımız uluslararası bir nitelik kazandı. Suya atılan taşın yapmış olduğu dalga etkisi gibi yarışmalarımız dalga dalga bütün Türkiye’ye, hatta dünyanın birçok ülkesine yayılıyor. Bu bizlere bu topraklardan kurularak üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin vermiş olduğu bir misyon. Bu misyonu bugün de sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdüreceğiz. Yapmış olduğumuz faaliyetler Bursa’ya ve Türkiye’ye değer katıyor” dedi.
Başkan Dündar, Liseler Arası Mevlânâ Şiir Yarışması’na her yıl iştirâkin daha arttığını ifade ederek, “İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Mevlânâ Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği iş birliğiyle düzenlediğimiz yarışmamızı, ilk olarak Osmangazi ilçesindeki liseler arasında gerçekleştirdik. Daha sonra Bursa geneline yaydık. Millî Eğitim Bakanlığı'nın da desteğiyle de birlikte yarışmamızı Türkiye geneline taşıdık. Bu yılki yarışmaya ilgi büyük oldu. Jüri üyelerimiz 533 eser arasında seçim yapmakta zorlandı. Dereceye giren eserlerin yanı sıra jüri üyelerimizin belirlediği 33 eseri, kitap haline getirdik. Osmangazi Belediyesi olarak düzenlediğimiz yarışmaları ve kültürel etkinlikleri kitap hâline getiriyoruz. 160’a yakın basılı eserimiz var. Bu rakamlar Osmangazi Belediyesi’nin edebiyata verdiği değeri gösteriyor” diye konuştu.
Yarışmanın jüri üyelerinin emeğinin çok büyük olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Yarışmadaki en önemli paydaşlarımız tabiî ki jüri üyelerimiz. Vermiş oldukları desteklerden dolayı jüri üyelerimiz Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Doç. Dr. Saadettin Eğri, Ercan Yılmaz ve Mustafa Başpınar'a çok teşekkür ediyorum. Ben yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Bu yarışma öğrencilerimizin duygularını kağıda dökerek kendilerini ifade edebildikleri bir zemin. Gençlerimizin kendi kabiliyetlerini sınaması açısından bu yarışma bir fırsat. Çok değerli jüri üyeleri tarafından yazdıkları şiirler değerlendirmeye tâbi tutuluyor. Ödül kazanmak şart değil. Önemli olan gençlerimiz şiir yazabildiğini fark edip, bu yeteneğini daha da geliştirebilmesini sağlamak. Allah tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin” ifadelerini kullandı.
Birincilik Sakarya’nın
Başkan Dündar, konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren eser sahiplerini açıkladı. Yarışmada birincilik ödülünü Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nden Nisa Nur Tetik isimli öğrenci kazandı. Yarışmada ikincilik ödülü Adana Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Zeynep Sude Deveci'nin olurken, üçüncülük ödülü ise Muğla Kanûnî Sultan Süleyman Anadolu Lisesi'nden Yağmur Şahin'e verildi. Yarışmada mansiyon ödülü kazanan isimler ise, Zonguldak İbrahim Süheyla İzmir Fen Lisesi'nden Muhammet Furkan Davulcu, Bursa Ali Karasu Anadolu Lisesi'nden Esra Yayla ve Rize Sosyal Bilimler Lisesi'nden Emirak Uzun oldu.
Mevlânâ Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cafer Altay ve yarışmanın jüri üyelerinden Prof. Dr. Nesrin Karaca da yaptıkları konuşmalarda liselilerin Hazreti Mevlânâ’yı ve düşüncelerini bilmesi, şiir yazmasını sevmesi ve bu alanda kendi kabiliyetlerini keşfetmesi adına önemine vurgu yaptı.
Konuşmaların ardından dereceye giren eserlerin sahipleri, şiirlerini tek tek okuduktan sonra ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve protokol mensuplarının elinden aldı.

BURSA

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TEGV'nin gönüllü ‘eğitim’ neferleri
YEREL HABERLER TEGV'nin gönüllü ‘eğitim’ neferleri
Emniyet kemeri hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Emniyet kemeri hayatını kurtardı
Anne ve oğlunu gasp eden 3 şüpheli emniyetten kaçamadı
YEREL HABERLER Anne ve oğlunu gasp eden 3 şüpheli emniyetten ...
TEGV'den Dünya Gönüllüler Günü'ne özel yemek
YEREL HABERLER TEGV'den Dünya Gönüllüler Günü'ne özel yemek
Bursa'da polisinden umuma açık mekanlarda denetim
YEREL HABERLER Bursa'da polisinden umuma açık mekanlarda denetim
Burtom olimpiyatlara hazırlanan sporculara sponsor oldu Olimpiyat hazırlığındaki sporcuların sağlığı Burtom'a emanet
YEREL HABERLER Burtom olimpiyatlara hazırlanan sporculara sponsor ...
BEMO 20. yaşını kutladı
YEREL HABERLER BEMO 20. yaşını kutladı
'Sosyal medya, aile ilişkilerinde boşanmaya kadar varan sonuçlar doğuruyor'
YEREL HABERLER 'Sosyal medya, aile ilişkilerinde boşanmaya kadar ...
Uludağ Polis Evi'ni hükümlüler temizledi
YEREL HABERLER Uludağ Polis Evi'ni hükümlüler temizledi
Kalp nakli yapıldığı hastanede ölen Yusuf toprağa verildi
YEREL HABERLER Kalp nakli yapıldığı hastanede ölen Yusuf toprağa ...
Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem hayranlarını coşturdu
YEREL HABERLER Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem hayranlarını coşturdu
Medya Okulu’nun konuğu Ersin Çelik
YEREL HABERLER Medya Okulu’nun konuğu Ersin Çelik
Makine sektörü ihracatla büyümeyi sürdürüyor
YEREL HABERLER Makine sektörü ihracatla büyümeyi sürdürüyor
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 13´üncü günde de sürüyor
YEREL HABERLER Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları ...
Karacabey’de kırsal mahallelere destek sürecek
YEREL HABERLER Karacabey’de kırsal mahallelere destek sürecek
Şimdi de Oyak Renault işçileri ayaklandı Bursa'da Tofaş'ın ardından Renault işçileri de fabrika içinde yürüyüş yapıp sonuçlanmayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerini protesto etti
YEREL HABERLER Şimdi de Oyak Renault işçileri ayaklandı Bursa'da ...
Bursa'da ele geçen bin yıllık İncil, inceleme için İstanbul'a gönderildi
YEREL HABERLER Bursa'da ele geçen bin yıllık İncil, inceleme için ...
Çocuk odalarının yeni trendine Türk halkının ilgisi artıyor
YEREL HABERLER Çocuk odalarının yeni trendine Türk halkının ilgisi ...
Bursa'da araç kiralama ve günübirlik konaklama şirketlerine denetim
YEREL HABERLER Bursa'da araç kiralama ve günübirlik konaklama ...
Bursa'da 3 katlı bina alev alev yandı Alevler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı bina alev alev yandı Alevler geceyi ...
Serdar Ortaç, Uludağ'da hayranlarını coşturdu
YEREL HABERLER Serdar Ortaç, Uludağ'da hayranlarını coşturdu
Asa: “Tüketicimizin sağlığı bizim için çok önemli”
YEREL HABERLER Asa: “Tüketicimizin sağlığı bizim için çok önemli”
Bursaspor, Altınordu karşısında galibiyet arayacak
YEREL HABERLER Bursaspor, Altınordu karşısında galibiyet arayacak
Üniversite-sanayi iş birliğine Oyak Renault desteği
YEREL HABERLER Üniversite-sanayi iş birliğine Oyak Renault desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X