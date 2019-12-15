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Hz. Mevlana Bursa’da anıldı

İHA

Mevlana Celaleddin Rumi vefatının 746'ıncı senei devriyesinde Bursa'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Hz. Mevlana Bursa’da anıldı

Mevlana Celaleddin Rumi vefatının 746’ıncı senei devriyesinde Bursa’da düzenlenen etkinlikle anıldı.
Hz. Mevlana Celaleddin Rumi vefatının 746’ıncı yılında Tasavvuf Vakfı tarafından Bursa Atatürk Spor Salon’unda tertip edilen bir etkinlikle anıldı. Tasavvuf Vakfı tarafından düzenlenen 16’ıncı Uluslararası Şebi Arus programına Balkanlar’dan Afrika’ya kadar farklı ülkelerden davetliler katıldı. Salonda yerini alan semazenler ve yurtdışından gelen misafirler, İstiklal Marşı okunmasının ardından Tasavvuf Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özbağ’ın konuşmasını dinledi.Etkinlikte emeği geçenlere plaketlerin verilmesinin ardından semazenlerin sema gösteri ile program sona erdi.
Tasavvuf Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özbağ program öncesinde kısa bir açıklamada bulundu. Özbağ, “Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin dünyadan göç edişinin 746’ıncı yıldönümündeyiz. Bugün Mevleviler için önemli bir gün olan Şebi Arus etkinliğindeyiz. Biz Bursa’da Tasavvuf Vakfı olarak 16’ıncı Uluslararası Şebi Arus programını düzenliyoruz. Bu program bizim için daha özeldir. Çünkü biz Balkanlardan, Afrika’ya kadar, Mevlana sevenleri davet ettik. Karabağ’dan, Kosova’dan, Üsküp’ten, Bulgaristan’dan, Yunanistan’dan özellikle Bosna’dan, Sudan’dan önemli misafirlerimiz var. Bütün ülkemiz için önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Bu seneki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Şebi Arus’unu kutlarken, temamız da ‘Hazreti Mevlana’da Ortak yaşam’dır. Müslümanların her yerde kanları dökülürken ve zulüm görürken, ‘Müslümanlar nasıl bir tepki göstermelidir, ülkemiz adına ortak yaşamı nasıl tesis ederiz ve ortak yaşamla ilgili Hazreti Mevlana’nın bu noktadaki engin görüşleri ve İslam’ın bu noktadaki görüşleri nelerdir’ bugünkü ortak temamız budur. Muhteşem bir kalabalık var. Mevlana daha iyi anlaşılmaya başlandı. Artık bu toprakların kendi özüne döndüğünü görüyoruz. Bu topraklardan Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Üftade Hazretleri, Hacı Bayram Veli gibi bu toprakları aşk, muhabbet, gözyaşıyla, kardeşlikle, barışla yoğuran kimselerin yoluna dönüşün Anadolu’da gerçekleştiğine inanıyorum. Yeniden İslam medeniyeti kurulacaksa bu medeniyet Anadolu’dan fışkıracaktır” dedi.

BURSA

15 Aralık 2019 Pazar

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