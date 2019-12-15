Öğrenciler Misi’de şiir yolculuğuna çıkıyor

Nilüfer Belediyesi, Aralık ayı boyunca, öğrencileri, şiirin büyülü dünyasına taşıyacak olan “Şiir Atölyesi” düzenlemeye başladı. Öğrencilerin şiire ilişkin anlam dünyalarını genişletecek atölyede şiir okumaları da yapılıyor.

Nilüfer Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Nilüfer dışındaki okullardan öğrencileri Şiir Atölyesi’nde buluşturuyor. Misi Edebiyat Müzesi’nde düzenlenen Şiir Atölyesi’ne ilk olarak Kestel’deki Beşevler İlkokulu’ndan 7. sınıf öğrencileri katıldı. Sezai Sarıoğlu’nun düzenlediği Şiir Atölyesi’nde, doğrudan bilgiyi hedefleyen, okulda edinilen bilgilerin derinleştirilmesi ve bazen şiir, bazen dizeler üzerinden yeni anlam dünyaları kurulması hedefleniyor.

Atölyede öğrencilerin derslerde edindikleri bilgiler veri kabul edilerek, şiire ilişkin anlam dünyalarını genişletecek, şiire ilişkin bilgilerini artıracak çalışmalar yapılıyor. Öğrencilerin bilgi, ilgi, duygu ve bilgi dünyalarını, yetenek ve heveslerini gözeterek, kapasitelerini açığa çıkarmayı da amaçlayan atölyeye katılan öğrencilerle şiir okuma pratikleri de yapılacak. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Şiir Atölyesi Aralık ayı boyunca her hafta perşembe günleri Misi Edebiyat Müzesi’nde farklı okullardan öğrencilerle devam edecek.

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