Sahte polisler çocukları gasp etti

Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak parkta oynayan çocukların cep telefonunu gasp eden 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, Osmangazi ilçesinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.(14), Ö.D. (16), M.K.Ç. (15) ve H.S.(15) isimli gençler parkta oldukları sırada 3 kişi yanlarına geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, çocukların cep telefonunu gasp ederek kaçmaya başladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine araştırma yapan ekipler, şüphelilerin kaçış istikametinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Cep telefonunu gasp ederek kaçan 3 şüphelinin Y.Ö. (40), O.H. (37) ve M.T. (36) olduğu tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan Y.Ö., O.H. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.