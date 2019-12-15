Çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'ne yaptırdığı çorba çeşmesi Rusya televizyon kanalının ilgisini çekti.

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin kış aylarında faydalanmaları için yapılan çorba çeşmesini Rusya’nın dünyaca ünlü TV kuruluşlarından RT kanalı haberlerine taşıdı. Kanalın sosyal medya hesaplarından da paylaştığı görüntülerde çorba çeşmesi, yerleşkedeki öğrenciler ve bir öğrenciyle röportaj yer alırken, görüntü İngilizce alt yazıyla desteklendi. Milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya kanallarında yayınlanan görüntüler 2 günde yaklaşık 75 bin kişi tarafından izlendi.

BURSA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:41

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