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Üniversite-Sanayi işbirliğinde ilk mimari imza

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve İznik Çini ve Seramikleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Sanayi Doktora Programı kapsamında imzalanan protokolün TÜBİTAK tarafında kabul edilmesi durumunda BUÜ'nün mimarlık alanındaki ilk işbirliği anlaşması olma özelliği taşıyacak.

Üniversite-Sanayi işbirliğinde ilk mimari imza

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve İznik Çini ve Seramikleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Sanayi Doktora Programı kapsamında imzalanan protokolün TÜBİTAK tarafında kabul edilmesi durumunda BUÜ’nün mimarlık alanındaki ilk işbirliği anlaşması olma özelliği taşıyacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin üniversitesanayi işbirliğinin geliştirilmesi için başlattığı çalışmalara farklı bir sektörden destek geldi. İznik ve İstanbul merkezli kurulan İznik Çini ve Seramikleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi, mimarlık alanında 3 doktora öğrencisinin istihdam edilmesi ve bilimsel çalışmalarda görev alması amacıyla BUÜ ile işbirliğine gitti. Protokol törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel ve akademisyenler katıldı.
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, “Somut ve somut olmayan kültürel miras niteliği bulunan geleneksel İznik çini ve seramiklerinin kültürel değerlerinin araştırılması ve bunların günümüzün çağdaş tasarım anlayışıyla yeni tasarımlar için ilham kaynağı olması amacıyla çalışmalar yapmak için bu protokole imza attık. Önerilen doktora çalışmalarının İznik çini ve seramiklerinin form, desen, renk, doku gibi nitelikleri açısından mekanla ve işlevle ilişkili olarak değerlendirmesi ve geliştirilecek yenilikçi tasarım yaklaşımları aracılığıyla günlük hayattaki yayılımının arttırmasını bekliyoruz. Üniversitemize, firmamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şekliden konuştu.
Projenin TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi durumunda, 3 doktora öğrencisi proje sürecinde ve sonrasında firma bünyesinde bilimsel çalışmalar yapacak. Öğrenciler aynı zamanda gerçekleştirilecek akademik projelere de destek verecek.

BURSA

15 Aralık 2019 Pazar

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