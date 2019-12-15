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3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davası sanıklarına ceza yağdı

DHA

BURSA'da, sokakta yapılan Roman düğününde çıkan, Güney Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen (32) ile Saniye Cedik (53) ve Savaş Göcük'ün (31) yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Enver Çedik'e (40) 55, Serkan Göcük'e (32) ise 30 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz 10 sanık, toplam 288 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Göcük´ün tahliyesine, Çedik'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Merkez Yıldırım ilçesinde, 2015 yılının Haziran ayında, Roman aileler arasında Hacivat Mahallesi B/244 Sokak'ta düğün yapıldı. Yıldırım Umut'un düğününde, Güney Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen, 'meydancılık' olarak tabir edilen yöntemle gece boyunca davetlileri takı takıp, oynamaları için sırayla sahneye çağırdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Metin, Ali ve Çetin Çedik, Özçimen'e, kendilerini sahneye niye çağırmadığını sorup, bağırdı. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 18 kişi, vücutlarına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Efkan Özçimen, Saniye Çedik ve Savaş Göcük yaşamını yitirdi; 15'i ise tedavileri sonrası taburcu edildi. 
MAHKEMENİN ARA KARARLARIYLA 10 SANIĞA TAHLİYE
Kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'adam öldürmek' ve 'adam yaralamak' suçlarından şüpheliler hakkında, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 4 yıl önceki duruşmada yaptıkları savunmada sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, 15 Kasım 2017'de, Çetin Çedik, Metin Çedik, Volkan Özçimen, Doğan Özçimen, Serkan Özçimen ve Eyüp Özçimen'in tahliyesine karar verdi. Sonraki duruşmalarda ise diğer sanıklarla aynı adı taşıyan Çetin Çedik ve Metin Çedik ile Cengiz Çedik, Alişan Çedik tahliye edildi. Sanıkların tutuksuz yargılanması kararlaştırıldı. Enver Çedik ile Serkan Göcük'ün de tutukluluğunun devamına karar verildi. 
TUTUKSUZ SANIKLARA DA HAPİS CEZASI
Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılandığı dava, 4 yıl sonra karara bağlandı. Sanıklar hakkında toplanan delilleri değerlendiren heyet, Enver Çedik'e 'kasten adam öldürmek' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 55 yıl, Serkan Göcük'e ise 30 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklardan Serkan Göcük'ün, yattığı süre göz önüne alınarak ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine, Enver Çedik'in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Tutuksuz sanıklar Metin Çedik (Ali oğlu), Metin Çedik (Ferdi oğlu), Çetin Gedik (Ali oğlu), Çetin Gedik (Çetin oğlu), Alişan Gedik, Cengiz Çedik, 'kasten adam öldürmek' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 30'ar yıl; Serkan Özçimen, Doğan Özçimen, Eyüp Özçimen ve Volkan Özçimen ise 23'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuksuz sanıklar, Bursa Bölge Mahkemesi ve Yargıtay tarafından cezaların onanmasının ardından kalan cezalarını çekmek için cezaevine girecek.

BURSA

15 Aralık 2019 Pazar

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