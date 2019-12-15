İnegölspor - AMED Sportif Faaliyetler: 4-1

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STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Adem Cinek(xxx), Sedat Yaavanoğlu(xxx), Mehmet Şengül(xxx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xxx), Gökhan Kurumuş(xx), Cengiz Ötkün(xx), Tayfun Pektürk(xxx), Niyazi Batuhan Salman(xxx), Selimcan Temel(xx), Ömer Faruk Çalışkan(xx)(Dk. 66 Cumhur Yılmaztürk xx), Hacı Mustafa Karabulut(xx)(Dk. 82 Emir Özsoy x), Enes Bayır(xxx), Emre Öztürk(xxx)(Dk. 86 Abdullah Balıkuv ?), Bilal Özdemir(xxx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdülaziz Demircan(x), (Dk. 55 Serkan İpek x), Hasan Erbey(x), Yiğitcan Gölboyu (x), Muhlis İstemi(x), Onur Alkan(xx), Yüksel Kayaalp(x) (Dk. 57 Mehmet Erkut Şentürk x), Oğuz Özden(x), Tolga Tekin(xx), Bulut Kaya(xx), Mansur Çalar(xxx), Furkan Yaman(xx)(Dk. 71 Muhammed Yılmaz x)

GOLLER: Dk. 22 Tayfun Pektürk, Dk. 51, Dk 90+3 Cengiz Ötkün, Dk.86 Emir Özsöy (İnegölspor) 90+2 Mansur Çalar (AMED)

SARI KART: Cumhur Yılmaztürk (İnegölspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor evinde ağırladığı AMED Sportif Faaliyetler´i 4-1 yendi.

20'nci dakikada gelişen inegölspor atağında Cengiz´in ceza sahasına soldan yaptığı ortaya Tayfun´un sert vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

22'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Cengiz´in pasında topla buluşan Tayfun kaleciyi çalımlayıp geçerek topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

34'üncü dakikada kazanılan köşe atışında topun başına geçen Niyazi´nin ortasında topla buluşan Emre ceza sahasındaki Gökhan´a attı. Gökhan´ın gelişine vuruşu kalecide kaldı.

51'inci dakikada gelişen inegölspor atağında Tayfun´un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz, kalecinin sağından topu ağlarla buluştu: 2-0.

54'üncü dakikada topla buluşan Niyazi, ceza sahası içindeki arkadaşlarına pas vermek yerine kaleye sert vurdu, kaleci zorlukla topu çeldi.

58'inci dakikada Tayfun´un ortasına yükselen Hacı Mustafa´nın kafa vuruşunu kaleci zorlukla kornere çeldi.

86'ncı dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Tayfun´un pasında topla buluşan Emir´in gelişine vuruşu golü getirdi: 3-0.

90'ıncı dakikada AMED´in kazandığı serbest atışta topun başına geçen Mansur´un vuruşu golü getirdi: 3-1.

90+3´üncü dakikada topla ceza sahasına giren Niyazi´nin pasında topla buluşan Cengiz golü getirdi: 4-1.Karşılaşma İnegölspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.



BURSA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:11

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