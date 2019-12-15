Otomobil uçuruma uçtu: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobil uçuruma uçtu: 3 yaralı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçurumdan aşağı uçtu, biri çocuk 3 kişi yaralandı

Otomobil uçuruma uçtu: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçurumdan aşağı uçtu, biri çocuk 3 kişi yaralandı
Kaza Yeniceköy yolu üzerinde meydana geldi. Ali Ç. yönetimindeki 16 AF 420 plakalı araç, şarampole uçtuktan sonra dere yatağında yan durdu. Meydana gelen kazada sürücü Ali Ç. ve araç içerisinde bulunan Tenzile Ç. ile Berkay Ç. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan dere kenarında bulunan araç, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılarak oto parka çekildi. Kaza ile alakalı tahkikat devam ediyor.

BURSA

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Bursaspor'a yardım kampanyasının startı verildi
YEREL HABERLER Bursaspor'a yardım kampanyasının startı verildi
Bursa'da 3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' cinayetinin sanıklarına ceza yağdı
YEREL HABERLER Bursa'da 3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' cinayetinin ...
İnegölspor - AMED Sportif Faaliyetler: 4-1
YEREL HABERLER İnegölspor - AMED Sportif Faaliyetler: 4-1
3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davası sanıklarına ceza yağdı
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davası sanıklarına ...
Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı Dağ yolu ve teleferikte kilometrelerce kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı Dağ yolu ...
Kiralık araçtan 15 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kiralık araçtan 15 kilo uyuşturucu çıktı
Türkiye ve Vietnam, ticaret hacmini 4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Türkiye ve Vietnam, ticaret hacmini 4 milyar dolara ...
Türkiye ve Vietnam ticaret hacmini 4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor Bursa’ya 8 bin kilometre öteden işbirliği teklifi
YEREL HABERLER Türkiye ve Vietnam ticaret hacmini 4 milyar dolara ...
Kaçak ahşap ev yıkıldı
YEREL HABERLER Kaçak ahşap ev yıkıldı
Orhun Ene: Taraftarımızı Kuban maçına bekliyoruz
YEREL HABERLER Orhun Ene: Taraftarımızı Kuban maçına bekliyoruz
Ünlü popçu kendisini en çok üzen şeyi Uludağ'da açıkladı Hande Yener, "En çok tutulduğum şey, yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi"
YEREL HABERLER Ünlü popçu kendisini en çok üzen şeyi Uludağ'da ...
Üniversite-Sanayi işbirliğinde ilk mimari imza
YEREL HABERLER Üniversite-Sanayi işbirliğinde ilk mimari imza
Sertaslan; "Gemlik’in sokaklarını ilçeye yakışır hale getireceğiz"
YEREL HABERLER Sertaslan; "Gemlik’in sokaklarını ilçeye yakışır hale ...
Esgin’den muhalefeti susturan cevap
YEREL HABERLER Esgin’den muhalefeti susturan cevap
Metruk bina alev topuna döndü
YEREL HABERLER Metruk bina alev topuna döndü
Bursa'da Mabel Matiz rüzgarı
YEREL HABERLER Bursa'da Mabel Matiz rüzgarı
Süt kamyonu alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Süt kamyonu alevlere teslim oldu
Huzurevinde şenlik var
YEREL HABERLER Huzurevinde şenlik var
Çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti
YEREL HABERLER Çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti
Sahte polisler çocukları gasp etti
YEREL HABERLER Sahte polisler çocukları gasp etti
Polis evini hükümlüler temizledi
YEREL HABERLER Polis evini hükümlüler temizledi
Öğrenciler Misi’de şiir yolculuğuna çıkıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler Misi’de şiir yolculuğuna çıkıyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Yargıtay kararına göre gösterilen değil, ödenen ücret esas alınacak
YEREL HABERLER Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Yargıtay ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X