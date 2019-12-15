Otomobil uçuruma uçtu: 3 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçurumdan aşağı uçtu, biri çocuk 3 kişi yaralandı

Kaza Yeniceköy yolu üzerinde meydana geldi. Ali Ç. yönetimindeki 16 AF 420 plakalı araç, şarampole uçtuktan sonra dere yatağında yan durdu. Meydana gelen kazada sürücü Ali Ç. ve araç içerisinde bulunan Tenzile Ç. ile Berkay Ç. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan dere kenarında bulunan araç, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılarak oto parka çekildi. Kaza ile alakalı tahkikat devam ediyor.

BURSA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:41

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