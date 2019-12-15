Destici: "ABD Senatosunun kabul ettiği sözde Ermeni soykırımı kararını reddediyoruz" BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "TBMM'de görüşülen bütçeyi savaş olarak ilan eden hainler, bölücüler var" "Bu devlet ve millet hiçbir zaman katliam, soykırım, işgal yapmamıştır" "Türkiye ile Libya arasında imzalanan münhasır sınır güvenliği anlaşması dünyadaki herkesi bağlar"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Senatosunun kabul ettiği sözde Ermeni Soykırımı kararını reddederek, "Bu asil Müslüman Türk milleti, tarihin hiçbir döneminde hiçbir topluluğa karşı, bırakın soykırım veya katliamı, zulüm bile yapmamıştır" dedi.

Merinos AKKM Muradiye Salonu'ndaki partisinin olağan il kongresine katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, burada yaptığı konuşmada, TBMM'de şu anda görüşülen bütçenin sadece Türkiye'de yaşayan 82 milyon kişiye ait olmadığını söyledi. Türkiye'nin herkesin vatanı olduğunu dile getiren Destici, "Bu bütçeyi savaş olarak ilan eden hainler, bölücüler var. Onlara buradan sesleniyorum, bu bütçe savaş bütçesi değil, bu bütçe yetimiyle, öksüzüyle, zenginiyle, fakiriyle, doğulusuyla, batılısıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle ve Sünnisiyle büyük Türk milletinin ve Türk Devleti'nin bütçesidir. Bütçe görüşmelerinde bütçeyi konuşmak yerine bizim devletimize katliamcı, kahraman ordumuza işgalci ve saldırıcı diyen maalesef hainler, siyasi bölücüler ve PKK'nın uzantıları var. Bu devlet ve millet hiçbir zaman katliam, soykırım, işgal yapmamıştır. Bu milletin ordusunun ayak bastığı yerler güvene ve huzura ermiştir" şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz'e Türkiye'nin hakkını korumak için gemilerini gönderdiğini belirten Desteci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Avrupa Birliğinden Amerika'sına, İsrail'inden Mısır'ına, Yunanistan'dan Güney Kıbrıs Rum kesimine kadar hepsi ayağa kalktı. En son Amerika Birleşik Devletleri Senatosu sözde Ermeni soykırımı kararını kabul etti. Bunu durup dururken niye kabul etti? Sebebi belli. Türkiye Barış Pınarı Harekatını yaptığı ve Doğu Akdeniz'deki haklarının savunucusu olduğu için. Yoksa Ermenileri sevdiği için yapmadı. Zaten Ermenilerin başını yakan kim? Bunlar, emperyalistler. Ne güzel, bu memlekette 9 asırdan fazla komşu olarak yaşanmış, onlara milleti sadıka denmiş... Amerika Birleşik Devletleri Senatosunun aldığı sözde Ermeni soykırımı kararını kınıyorum ve reddediyorum. TBMM'de HPD dışındaki bütün partilerin oy birliğiyle bu karar reddedildi ve kınandı. ABD Senatosuna çağrımız; bundan vazgeçin. Bunun ne Amerika'ya, ne Avrupa'ya, ne de dünyaya bir faydası yok. Bu asil Müslüman Türk milleti tarihin hiçbir döneminde, hiçbir topluluğa karşı, bırakın soykırım veya katliamı, zulüm bile yapmamıştır."

Destici, "Bunların peşinden Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi sıkıştırmaya kalktılar. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Libya ile münhasır sınır güvenliği anlaşması imzaladı. Doğu Akdeniz'de bize düşmanlık edenler bir anda şaşkına döndü. Peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. AB, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma üçüncü ülkeleri bağlamazmış. Senin Güney Kıbrıs Rum Kesimiyle yaptığın ya da Güney Kıbrıs Rum kesiminin Mısır ve İsrail ile yaptığı bağlıyor da benim ki niye bağlamıyor? Libya ile biz ay devleti miyiz? Biz de dünya devletiyiz. Biz de Birleşmiş Milletler üyesiyiz. Biz de Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleriz. Sizin ki bağlıyor da, bizim ki niye bağlamıyor? Bal gibi bağlar ve herkes de buna uymak zorunda" dedi.

Doğu Türkistan'daki zulme de sessiz kalamayacaklarını belirten Desteci, "Çin'in ne kadar nüfusu fazla olursa olsun, ekonomik gücü ne kadar fazla olursa olsun, biz ona haksızlık yaptığını söyleriz. Benim soydaşıma, dindaşıma zulüm yapıyorsan seninle normal ilişkimizin olmadığını hatırlatırız. Çin ile ticari ilişkilerde biz zarar eden tarafız. 22 milyar dolar ithalat yaparken, sadece 3 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Biz Çin'e mahkum değiliz. Çin bize mahkumdur. Ya zulümden vazgeçecek, ya da bizimle dost olamayacağını bilecek. Bu sadece Çin için geçerli değil. dünya üzerindeki tüm mazlumlar için geçerli" diye konuştu.

Yapılan olağan il kongresinde 122 oyla Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı seçilen Salih Uçak, "Bizim bu ülkeye dair hayallerimiz var. Emellerimiz var. Bu uğurda hayatını kaybetmiş şehit Muhsin Yazıcıoğlu'na sözümüz var. Siyasetin var oluş sebebi insandır. Vatandaşın ihtiyaçlarını hedefleyen bir vizyon kapsamında hareket edeceğiz" dedi.

BURSA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:41

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