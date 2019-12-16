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Sanayi doktora programına firma desteği

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na Demo Plastik de destek verdi. Firma, bünyesinde çalıştıracağı 3 doktora öğrencisi ile bilimsel projeler üretecek.

Sanayi doktora programına firma desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na Demo Plastik de destek verdi. Firma, bünyesinde çalıştıracağı 3 doktora öğrencisi ile bilimsel projeler üretecek.
BUÜ’nün 2244 Sanayi Doktora Programı hamlesi devam ediyor. Sanayi alanında çalışan doktoralı personel sayısının arttırılması maksadıyla TÜBİTAK tarafından uygulamaya koyulan programa kent sanayicileri büyük bir ilgi gösteriyor. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Demo Plastik, üniversitesanayi işbirliğinin geliştirilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi’ne 2244 programı konusunda destek verdi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Demo Plastik Genel Müdürü Erkan Korhan arasında imzalanan protokol ile 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalarda görev alacak. Doktoralarını başarı ile tamamlayan öğrenciler firmada en az 3 yıl daha çalışma imkânı bulacak.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, 2244 Sanayi Doktora Programı dahilinde üniversite olarak son dönemde çok ciddi bir çalışma içerisine girdiklerini vurguladı. Yürütülen proje çalışmaları kapsamında Türkiye’nin en iyi iki üniversitesi arasında yer aldıklarının altını çizen Prof. Dr. Saim Kılavuz, “Bursa Uludağ Üniversitesi, akademik anlamda kendisinden bir adım daha önce gelen üniversitelerin içerisinde bu alanda ciddi bir yükseliş yakaladı. Devletimiz ve yöneticilerimiz bizdeki azmi gördü. Akademik kadromuzun potansiyelini gördü. Bunun yanı sıra Bursa’nın üniversitesanayi iş birliği için çok özel bir şehir olduğunu biliyor. Türkiye’de sanayi üretimi anlamında ilk 3 içerisine girebilecek düzeyde potansiyelimiz var. Bu bizim en büyük şanslarımızdan birisidir. Yürüttüğümüz projenin de bu yükseliş ivmesinde önemli katkıları olacağına inanıyorum. Bizlere destek olduğu için Demo Plastik ve diğer tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

BURSA

16 Aralık 2019 Pazartesi

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