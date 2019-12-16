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Ormandaki cinayetin zanlılarına ceza yağdı

İHA

Bursa'da, arkadaşıyla ormanda alkol alırken başka bir araçtan ateş açılması sonucu hayatını kaybeden şahsın katil zanlılarına ceza yağdı.

Ormandaki cinayetin zanlılarına ceza yağdı

Bursa’da, arkadaşıyla ormanda alkol alırken başka bir araçtan ateş açılması sonucu hayatını kaybeden şahsın katil zanlılarına ceza yağdı.
2017 yılı Mayıs ayında Yıldırım’a bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Karaca (38), Engin U. (37) ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada başka bir araçtan ateş açılması sonucu iki arkadaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki arkadaştan Karaca hayatını kaybetti. Polis, 16 DF 532 plakalı araçtan ateş edildiğini tespit ederken olayla ilgili gözaltına alınan Cevat Ş. (44) ile İdris D. (43) tutuklandı.
Mehmet Karaca’yı öldürdüğü, Engin U.’yu da yaraladığı öne sürülen ve haklarında "kasten adam öldürmek" müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Cevat Ş. ile arkadaşı İdris D.’nin yargılanmasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanıklar, eski savunmalarını tekrarlayarak üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Son sözleri sorulan sanıklardan Cevat Ş., "Olay gecesi evde olduğum için olayla ilgim yok. Suçu işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" derken, İdris D.' ise "Üç senedir tutukluyum. Ben bu suçu işlemedim. Haksız yere tutuklandım. Beratimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
Öldürülen Mehmet Karaca'nın eşi Aysel Karaca da sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Karar duruşmasında kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, Cevat Ş.'ye Mehmet Karaca'yı 'tasarlayarak öldürmek' suçundan 15 yıl, öldürmeye teşebbüs suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. İdris D. ise 'tasarlayarak öldürmek' suçundan müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan 2 yıl, ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA

16 Aralık 2019 Pazartesi

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