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Bursa otomotiv sektöründen Polonya atağı

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından başlatılan 'Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak' projesi çerçevesinde ilk yurt dışı faaliyeti Polonya'da gerçekleştirildi.

Bursa otomotiv sektöründen Polonya atağı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından başlatılan 'Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak' projesi çerçevesinde ilk yurt dışı faaliyeti Polonya’da gerçekleştirildi.
TürkiyeAB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) dahilinde hayata geçirilen proje kapsamında Bursalı otomotiv firmaları, Polonya’da ikili iş görüşmelerine katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan’ın başkanlık ettiği heyette proje ortakları arasında yer alan Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 10 firma yer aldı. Başkent Varşova’da, Polonya Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen programda Polonya’nın önde gelen firmalarıyla iş görüşmeleri yapan heyet, ayrıca sektörde faaliyet gösteren ilgili kurum ve firmaları da ziyaret ederek Polonya pazarı hakkında bilgi aldı.
Heyet, ilk Polonya Ticaret Odası’nda düzenlenen, Polonya Ticaret Odası Şef Ekonomisti Piotr Soroczynski, Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı Stratejik Sanayi Müdürü Grzegorz Galczynski, Polonya Otomotiv Kümesi yetkilisi Lukazs Brzostek’in de bulunduğu toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa otomotiv sektörü ve BTSO’nun sektördeki projelerine ilişkin bilgiler verdi. Otomotiv endüstrisinin Bursa’nın en büyük ihracatçı sektörü konumunda yer aldığını belirten Koçaslan, sektörün gelişmiş alt yapısı, genç ve eğitimli işgücü, güçlü tedarik zinciri ve 50 yılı aşan bir üretim tecrübesine sahip olduğunu söyledi. Bursa’nın gerek iç piyasa gerekse de uluslararası pazarlarda rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Koçaslan, “Bununla birlikte Gümrük Birliği ve Türkiye'nin AB adaylığı da otomotiv endüstrimizde önemli gelişmelere yol açtı. AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde AB ürün ve çevre standartlarının kabul edilmesi ile birlikte şirketlerimizin pek çoğu AB mevzuatına uygun kalite sistem sertifikalarını alarak dünya standartarında kalifikasyon seviyelerine ulaştı. Bursa sanayisi otomotivde teknoloji ve uluslararası sertifika konularında artık çok ileri bir aşamada. BTSO olarak bizler de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Bursa’nın bu konumunu daha da güçlendirmeyi arzu ediyoruz.” dedi.
“Kilis’e yatırım çağrısı”
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ise oda olarak böyle bir projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a teşekkür ediyorum. Böyle bir projenin parçası olmak bizim için önemli bir tecrübe olacak.” dedi.
Celkanlı ayrıca Polonyalı firmaları Kilis’te hayata geçirilecek 13 milyon metrekare alana sahip yeni sanayi bölgesine yatırıma davet etti.
Polonya Ticaret Odası Şef Ekonomisti Piotr Soroczynski, Polonya’nın AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerin başında geldiğini söyledi. Polonya’nın üreten bir ülke olduğunu ifade eden Soroczynski, otomotivin Polonya sanayi üretiminde yüzde 13 paya sahip olduğunu vurguladı. Sektörde ağırlıklı olarak motor parçaları ve yedek parça üretimi yapıldığını kaydeden Sorocynzski, “Avrupa’da 4, dünyada ise 9. büyük tedarikçiyiz. Bursa’nın otomotiv sektöründeki potansiyelini biliyoruz. Bu proje ile yeni işbirliklerine imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.
“Polonya elektrikli araçlara hazırlanıyor”
Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı Stratejik Sanayi Müdürü Grzegorz Galczynnski otomotiv sektöründe elektrikli araçlara geçiş süreci yaşandığını ifade etti. Polonya’yı bu dönüşüme hazırlamayı hedeflediklerini kaydeden Galczynski, “2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli taşıt hedefimiz bulunuyor. Devlet kurumlarına ait araçların yüzde 25’i elektrikli olacak. ArGe çalışmalarımız bu yönde yoğunlaşmış durumda. Elektrikli araçlar üzerine toplam tutarı 2,4 milyar euro’ya ulaşan 17 proje yürütüyoruz. Sektörün güçlü ülkelerinden Türkiye ile de iş birliğimizi artırmak istiyoruz” dedi.

BURSA

16 Aralık 2019 Pazartesi

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