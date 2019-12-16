TOFAŞ, EuroCup'ta tur peşinde

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu 10. hafta mücadelesinde Rus ekibi Lokomotiv Kuban´ı konuk ediyor. Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanacak maç saat 20.00´de başlayacak.
7Days EuroCup 10. haftasında TOFAŞ, Lokomotiv Kuban ile karşı karşıya geliyor. Avrupa´da tur için final niteliğinde bir maça çıkacak olan Mavi Yeşilliler, Rus rakibini yenmesi halinde adını TOP16´ya yazdıracak. Evinde taraftarının da desteğiyle tarihinde bir ilki başarmak isteyen Bursa ekibinde eksik oyuncu bulunmazken, Reyer Venezia, Partizan NIS ve Rytas Vilnius´un üst turu garantilediği grupta Lokomotiv Kuban, Rytas Vilnius ve TOFAŞ aynı galibiyet sayısına (4 galibiyet-5 mağlubiyet) sahip. Bu sezon 2 kez antrenör değişikliği yaşayan Evgeny Pashutin idaresindeki Lokomotiv Kuban, grupta oynadığı son 2 maçta Limoges´i 92-77; Partizan´ı 83-76 mağlup ederken, VTB Ligi´nde 14 Aralık´ta oynadığı Parma Perm maçını ise 83-75 kazanmıştı.
TOFAŞ ile Lokomotiv Kuban sezon öncesi Bursa´da düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası finalinde de karşılaşırken, Rus ekibi maçı 83-77 kazanarak şampiyon olmuştu. İki takım arasında Rusya´da oynanan grubun 5. hafta mücadelesini TOFAŞ Basketbol Takımı, Tarik Phillip´in son saniye üçlüğüyle 72-69 kazanmıştı.
Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanacak mücadele saat 20.00´de başlayacak. Karşılaşmayı Fransa'dan Mehdi Difallah, Polonya'dan Marcin Kowalski ve Büyük Britanya'dan Eduard Udyanskyy hakem üçlüsü yönetecek.
BURSA
16 Aralık 2019 Pazartesi
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