Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

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BURSA'nın İznik ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki 4 kişinin üzerinde toplam 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa'dan kiraladıkları otomobil ile gece yarısı İznik'e gelen 4 kişi, Adapazarı Yolu üzerinde, polis tarafından şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramada D. A.(19), E. A.(19), K. Y.(21) ve B.A.(40) da toplam 14 gram uyuşturucu madde metamfetamin bulundu.

Polis, otomobilde uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar da ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerden B.A.'nın uyuşturucu tiracetinden sabıkası olduğu öğrenildi.



BURSA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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