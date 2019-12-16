Yeni yıla ‘Termal sağlık’la merhaba

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeni yıla ‘Termal sağlık’la merhaba

İHA

Avrupa'nın en lüks Spa merkezine sahip olan, kralların tercih ettiği Yalova'nın incisi Terma City, 2020'ye 'Termal sağlık'la merhaba diyecek.

Yeni yıla ‘Termal sağlık’la merhaba

Avrupa’nın en lüks Spa merkezine sahip olan, kralların tercih ettiği Yalova’nın incisi Terma City, 2020’ye ‘Termal sağlık’la merhaba diyecek.
Vatandaşlar yeni yıla çok az bir zaman kala yılbaşı alternatifleri değerlendirilmeye başladı. Eğlence mekanları, tatil seçenekleri planlanırken, en iyi yılbaşı hediyesi için araştırmalar devam ediyor. Yeni yıl dileklerinizin en başında sağlık geliyor. İnsanlar yeni yıla girerken sağlık, esenlik ve sıhhat diliyor. “Bir yıla nasıl girerseniz öyle devam eder” parolasından yola çıkan Terma City, sağlık dolu bir yılbaşı planladı. Yalova Terma City’deki yılbaşı programının sloganı “Sağlıklı yıllar” olacak. Misafirler için hazırlanan yılbaşı SPA paketlerinde 2019’ye sağlık fışkıran termal sularda veda ederken 2020’ye sağlık dolu merhaba demeniz sağlanacak. 6 bin metrekare sağlık, spa&kür merkezi ve 2 bin 200 yatak kapasiteli bir yatırımla, açıkkapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar da mevcut. Ziyaretçiler için her ayrıntının düşünüldüğü projede, 8 tane aile hamamı, bay bayan ayrı hamamlar, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, on bir tane terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane vip terapi salonu, vitamin bar dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise, proje Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden ilham alınarak yapılandırıldı.
Cem Özer’in sunuculuğunu yapacağı yılbaşı programı öncesi yapılacak panayır, çocuklar için film gösterimleri ve yılbaşı eğlenceleri düzenlenecek. Gala yemeğinin ardından Nicole Rona’nın şarkılarıyla 2020’nin ilk dakikalarından sabaha kadar eğlence devam edecek.

BURSA

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayatlarında ilk defa denizi görecekler
YEREL HABERLER Hayatlarında ilk defa denizi görecekler
İnegöl’de TOKİ başvuruları başladı
YEREL HABERLER İnegöl’de TOKİ başvuruları başladı
Erdem: “Kadın dernekleriyle örnek işler yapacağız”
YEREL HABERLER Erdem: “Kadın dernekleriyle örnek işler yapacağız”
Çaldıkları motosikleti benzini bitince yaktılar
YEREL HABERLER Çaldıkları motosikleti benzini bitince yaktılar
Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
TOFAŞ, EuroCup'ta tur peşinde
YEREL HABERLER TOFAŞ, EuroCup'ta tur peşinde
Üzerlerlerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Üzerlerlerinden uyuşturucu çıktı
Yılmaz Vural PSG'de
YEREL HABERLER Yılmaz Vural PSG'de
Bursa otomotiv sektöründen Polonya atağı
YEREL HABERLER Bursa otomotiv sektöründen Polonya atağı
Nilüfer’de geri dönüşümü bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER Nilüfer’de geri dönüşümü bilmeyen kalmayacak
Alev alan motosikletini bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Alev alan motosikletini bırakıp kaçtı
Uludağ'da 50 kişilik özel tim, helikopterle arama kurtarma çalışmalarına katıldı Kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları 15'inci gününde hem havadan, hem karadan devam ediyor
YEREL HABERLER Uludağ'da 50 kişilik özel tim, helikopterle arama ...
Ormandaki cinayetin zanlılarına ceza yağdı
YEREL HABERLER Ormandaki cinayetin zanlılarına ceza yağdı
Sanayi doktora programına firma desteği
YEREL HABERLER Sanayi doktora programına firma desteği
Nilüfer’de yeni yıl konseri
YEREL HABERLER Nilüfer’de yeni yıl konseri
Uludağ'da yavru köpekler donmaktan kurtarıldı Osmangazi Belediyesi can dostların yanında
YEREL HABERLER Uludağ'da yavru köpekler donmaktan ...
Bursaspor'un lider ile arasındaki puan farkı açıldı
YEREL HABERLER Bursaspor'un lider ile arasındaki puan farkı açıldı
Ormandaki cinayetin sanıklarına ceza yağdı
YEREL HABERLER Ormandaki cinayetin sanıklarına ceza yağdı
Gemlik Körfezi hayat buluyor
YEREL HABERLER Gemlik Körfezi hayat buluyor
Yerli malı tüketim, bırakılacak en büyük miras
YEREL HABERLER Yerli malı tüketim, bırakılacak en büyük miras
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 15'inci günde sürüyor
YEREL HABERLER Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları ...
Tayin için Yargıtay'dan emsal karar Yargıtay: "İşçinin rızası olmadan tayine zorlanamaz"
YEREL HABERLER Tayin için Yargıtay'dan emsal karar Yargıtay: ...
Bursa’da yaşayan 14 yaşındaki Damla’dan 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Bursa’da yaşayan 14 yaşındaki Damla’dan 3 gündür ...
Servis minibüsü, vince arkadan çarptı: 15 yaralı
YEREL HABERLER Servis minibüsü, vince arkadan çarptı: 15 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X