İnegöl’de TOKİ başvuruları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnegöl’de TOKİ başvuruları başladı

İHA

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın seçim beyannamesinde de yer alan TOKİ konutları için başvurular bugün başladı. Başkan Taban, İnegöl'de 800 konut yapılacağını açıkladı. TOKİ için son başvuru tarihi ise 15 Ocak.

İnegöl’de TOKİ başvuruları başladı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın seçim beyannamesinde de yer alan TOKİ konutları için başvurular bugün başladı. Başkan Taban, İnegöl’de 800 konut yapılacağını açıkladı. TOKİ için son başvuru tarihi ise 15 Ocak.
İnegöl’de vatandaşların TOKİ’den heyecanla beklediği müjdeli haber geldi. AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, düzenledikleri basın toplantısıyla yapılması planlanan 3. Etap TOKİ konutları için başvuruların başladığını duyurdu. Alper Taban, “Yeni bir haftaya, güzel bir başlangıç yapıyoruz. Bugün TOKİ ile ilgili sizleri bilgilendirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar biliyorsunuz göreve gelirken de beyanlarımızın içine almış olduğumuz TOKİ konutlarının şehrimize kazandırılmasıyla ilgili bir sürecimiz vardı. Şehrimiz bildiğiniz gibi sanayi, turizm ve tarım şehri. Ancak tabiî sanayi ile beraber göçlerin de yaşandığını biliyoruz. En son 2018 yılı içerisinde 10 bin 250 kişi nüfusumuzda artış olmuştu. Dolayısıyla bu nüfus artışlarını da öngördüğümüzde, muhakkak sûretle yeni konutlar, sosyal konutlar üretme zorunluluğunu da görmüştük. Bunlarla ilgili de beyânlarda bulunmuştuk. Bu yapılan çalışmalar üzerinde aynı zamanda TOKİ Başkanlığının da ülkemizin pek çok yerinde ve şehrimizde geçmişte yaptığı çok güzel çalışmalar var. İnegöl’de de 2 etapta 2000 konutu kapsayan TOKİ çalışmaları mevcut. Geldiğimiz nokta itibariyle de çok değerli Milletvekilimiz ve AK Parti İlçe Başkanımızın destek ve katkılarıyla konuyu güzel bir noktaya getirdik” dedi.
Vatandaşların bu süreci merak ettiklerini ifade eden Taban, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız bugün itibariyle TOKİ ile ilgili başvuru sürecinin başladığını duyurmuştu. Bu sadece İnegöl değil, bütün vilâyetlerde hayata geçirilen bir proje haline dönüştü. Dolayısıyla 100 bin sosyal konut ve her yıl sayı revize edilerek arttırılabilir, Mâliye Bakanlığımızın da desteği ile vatandaşlarımız çok uygun şekilde kira öder gibi kendi evinin sahibi olacak. Bu çalışma TOKİ’nin 3’üncü etap çalışması olacak. Burada tabiî bizim topladığımız rakam bunların çok çok üzerindeydi. Ben inanıyorum ki bugün başlayan başvuru süreci ciddi rakamlara erişecek. Bunlarla ilgili bir takım kriterler de olacak. Örneğin en az son 1 yıldır İnegöl’de ikamet etmek gibi, hane toplam gelirinin 5500 TL’nin üzerinde olmaması gibi, 25 yaşa erişmiş olmak gibi. 2+1 daireler için 500 TL başvuru bedeli alınacak. 3+1 daireler için de 1000 TL başvuru bedeli Ziraat Bankasına yatırılacak. Başvurular da Ziraat Bankasına yapılacak. Şehit ve gazi ailelerimizden bu ücretler alınmayacak. TOKİ’nin burada bir alanı vardı. İnşallah biz de yeni bir yaşam alanı oluşturulması için çalıştık, gayret ettik. Çok kısa süre içerisinde de 2 yıl gibi zaman içerisinde bu konutları TOKİ Başkanlığımız hayata geçirmek istediklerini ifade ettiler. Son başvuru tarihi de 15 Ocak. Vatandaşlarımızın başvuruları çok geciktirmemelerini rica ediyorum. Başvuruların yapılacak konutlardan fazla olması durumunda da yine kura çekilecek. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada bir emek var. Verilen sözü yerine getirmek noktasında mutlu olduğumuz belirtmek istiyorum.”

BURSA

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayatlarında ilk defa denizi görecekler
YEREL HABERLER Hayatlarında ilk defa denizi görecekler
Yeni yıla ‘Termal sağlık’la merhaba
YEREL HABERLER Yeni yıla ‘Termal sağlık’la merhaba
Erdem: “Kadın dernekleriyle örnek işler yapacağız”
YEREL HABERLER Erdem: “Kadın dernekleriyle örnek işler yapacağız”
Çaldıkları motosikleti benzini bitince yaktılar
YEREL HABERLER Çaldıkları motosikleti benzini bitince yaktılar
Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
TOFAŞ, EuroCup'ta tur peşinde
YEREL HABERLER TOFAŞ, EuroCup'ta tur peşinde
Üzerlerlerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Üzerlerlerinden uyuşturucu çıktı
Yılmaz Vural PSG'de
YEREL HABERLER Yılmaz Vural PSG'de
Bursa otomotiv sektöründen Polonya atağı
YEREL HABERLER Bursa otomotiv sektöründen Polonya atağı
Nilüfer’de geri dönüşümü bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER Nilüfer’de geri dönüşümü bilmeyen kalmayacak
Alev alan motosikletini bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Alev alan motosikletini bırakıp kaçtı
Uludağ'da 50 kişilik özel tim, helikopterle arama kurtarma çalışmalarına katıldı Kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları 15'inci gününde hem havadan, hem karadan devam ediyor
YEREL HABERLER Uludağ'da 50 kişilik özel tim, helikopterle arama ...
Ormandaki cinayetin zanlılarına ceza yağdı
YEREL HABERLER Ormandaki cinayetin zanlılarına ceza yağdı
Sanayi doktora programına firma desteği
YEREL HABERLER Sanayi doktora programına firma desteği
Nilüfer’de yeni yıl konseri
YEREL HABERLER Nilüfer’de yeni yıl konseri
Uludağ'da yavru köpekler donmaktan kurtarıldı Osmangazi Belediyesi can dostların yanında
YEREL HABERLER Uludağ'da yavru köpekler donmaktan ...
Bursaspor'un lider ile arasındaki puan farkı açıldı
YEREL HABERLER Bursaspor'un lider ile arasındaki puan farkı açıldı
Ormandaki cinayetin sanıklarına ceza yağdı
YEREL HABERLER Ormandaki cinayetin sanıklarına ceza yağdı
Gemlik Körfezi hayat buluyor
YEREL HABERLER Gemlik Körfezi hayat buluyor
Yerli malı tüketim, bırakılacak en büyük miras
YEREL HABERLER Yerli malı tüketim, bırakılacak en büyük miras
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 15'inci günde sürüyor
YEREL HABERLER Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları ...
Tayin için Yargıtay'dan emsal karar Yargıtay: "İşçinin rızası olmadan tayine zorlanamaz"
YEREL HABERLER Tayin için Yargıtay'dan emsal karar Yargıtay: ...
Bursa’da yaşayan 14 yaşındaki Damla’dan 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Bursa’da yaşayan 14 yaşındaki Damla’dan 3 gündür ...
Servis minibüsü, vince arkadan çarptı: 15 yaralı
YEREL HABERLER Servis minibüsü, vince arkadan çarptı: 15 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X