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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa’da kitap şöleni

İHA

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez planlanan ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katılacağı Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, 20 Aralık Cuma günü kapılarını ziyaretçilere açıyor. 10 gün boyunca kitap düşkünlerine adeta şölen yaşatacak fuarın 200 civarında imza etkinliğine, 50 civarında da söyleşi ve konferans programına ev sahipliği yapacak

Bursa’da kitap şöleni

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez planlanan ve Türkiye’nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katılacağı Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, 20 Aralık Cuma günü kapılarını ziyaretçilere açıyor. 10 gün boyunca kitap düşkünlerine adeta şölen yaşatacak fuarın 200 civarında imza etkinliğine, 50 civarında da söyleşi ve konferans programına ev sahipliği yapacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı’nın basın toplantısına katıldı. 2029 Aralık tarihleri arasında planlanan fuarın Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez organize edildiğini belirten Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, hem geçmişi bilmek hem de geleceği inşa etmek için kitap okumanın elzem olduğunu ifade etti. Kitabın önemine binaen fuarı düzenlemeye karar verdiklerini belirten Başkan Aktaş, “Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki etkinliğimize; Dergâh, İş Bankası, Yapı Kredi, Ötüken, İz, Doğu Batı, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Akçağ, Alfa ve Sel gibi Türkiye'nin önde gelen 125 yayınevi katılacak. Ayrıca eski kitapları bizlerle buluşturan sahaflar da organizasyonda yer alacak. 10 gün boyunca 200 civarında imza etkinliği olacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı, İsmail Kara, Ahmet Ümit, Prof. Dr. Canan Karatay, Ercan Kesal, Serdar Tuncer, Tufan Gündüz, Ali Ayçil ve Tarık Tufan gibi Türkiye'nin tanınan yazarları okurlarıyla buluşacak. Yine 50'ye yakın konferans ve söyleşi yapılacak. Dolu dolu bir kültür şöleni yaşayacağız” dedi.

Misafir ülke: Bosna Hersek
Alinur Aktaş, fuar için dost ve kardeş Bosna Hersek’in misafir ülke olarak belirlendiğini kaydetti. Yabancı onur konuğu olarak Bosna Hersek Bilimler Akademisi Üyesi, Felsefeci ve Edebiyatçı Prof. Dr. Cevad Karahasan’ın etkinliğe katılacağını hatırlatan Aktaş, “Rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in torunu ve Aliya Müzesi Müdiresi Nada Berberoviç Dizdareviç ile Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç de 20 Aralık Cuma günü saat 14.00’da gerçekleşecek açılış programında Bursa'da olacak” diye konuştu.
Başkan Aktaş, fuar için yerli konuk olarak Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Üyesi, Felsefeci ve Düşünür Prof. Dr. Teoman Duralı’nın seçildiğini kaydetti. Fuarın etkinlik takviminin Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından öğrenilebileceğini ifade eden Aktaş, “Bursa’nın kültür hayatına katkı sunmak, Bursalıların daha verimli vakit geçirmelerini sağlamak için arkadaşlarımızla birlikte, gecegündüz demeden düşünmeye ve üretmeye devam ediyoruz. 2019 Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı anısına ithaf ettiğimiz fuarımızın açılışına tüm halkımızı davet ediyorum. Güçlü Türkiye’nin geleceğini, okuyan ve araştıran nesiller inşa edecektir” şeklinde konuştu.
Bursa'ya yapılması planlanan yeni fuar alanı ile ilgili soruya Aktaş, "Bursa'da mevcut fuar alanımız var. Yılda 1213 tane fuar yapılıyor. Bursa'nın ciddi bir alt yapısı. BTSO ile yaptığımız görüşmede, mevcut fuar alanını büyütelim fikri ortaya çıktı. Mevcut fuar alanının ciddi bir geçmişi var, bina eskimiş durumda. Burası, T2 hattı bittikten sonra ulaşımı kolay. O bölgede adliye binası var. Nisan ayında 3 dairemiz şantiyeye taşınıyor. Bizim ağırlıklı personelimizin olduğu 3 tane birim orada olacak. Müftülük binası şuanda kullanılıyor, BTM orada, Gökmen Uzay Havacılık Merkezi de orada. Geleceğinin oranın parlak olduğunu söylemiştim. Orada ormana ait imar dışı var. Oraları alıp, plan düzenlemesi yaparak genişletme gibi düşünce var. Önümüzdeki yılın ilk yarısında bunu ilgililerle paylaşmak istiyorum. Benim tavsiyem dışarıya çıkması noktasında. Bütün sektörlerin sahipleneceği, gelecek düşünülerek planlanırsa şehrin doğu noktasına alternatif katması amacıyla bir kaç alternatif düşüncemiz var. Ama konunun tarafları ile görüşmeden biz bu işe asla girmeyiz. Önümüzdeki yıl proje ve şekillendirme, 2021'de de imalat sürecinin başlatılması alakalı bir yol haritası izleyeceğimizi düşünüyorum" diye cevapladı.
Bülent Arınç'ın kitap fuarına katılacağı ile ilgili soruya Aktaş, "Bülent Arınç da, yazar. Ben isimler söylediğimde zikretmedim. Mesleği yazarlık değil. Değerli büyüğümüz geçmişte önemli görevlerde bulundu. Kendisinin konferansı var. Aynı saatlerde bir kaç salonda etkinlikler var. AK Parti kimliğinden dolayı özel bir şey katılmasın. Bu bir parti organizasyonu veya dernek organizasyonu değil. İsteyen aynı saatlerde farklı şeyler dinleyebilir. Alternatifleri ortaya koymaya çalıştık" açıklamasında bulundu.

BURSA

16 Aralık 2019 Pazartesi

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