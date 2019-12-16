Öğrencilerin Yerli Malı Haftası sevinci

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Bursa'nın Yenişehir ililçesinde, Yüzüncü Yıl İlkokulu öğrencileri, 1218 Aralık Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftasını kutladı.

1 D sınıfı öğrencilerine yerli malı kullanmanın önemi anlatılırken, programa öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Sınıf öğretmeni İhsan Durak, “Yerli malı hastasında beslenmenin, tutumlu olmanın, paylaşmanın, Türk mallarını kullanmanın önemini öğrencilerimize anlattık. Öğrencilerimiz aileleri tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekleri arkadaşları ile paylaştı. Emeği geçen velilerimize teşekkür ederiz" dedi.

BURSA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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