Kaçak midyeciler yakalandı

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 5 kişiyi 6 çuval midye ile kaçak olarak avlanırken suç üstü yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Karacabey ilçesi Ballıkaya Mahallesi sahiline operasyon düzenledi. Kaçak midye avlayan 5 kişi, 4 adet tırmık, midye elemekte kullanılan düzenek ve 6 çuval midye ile birlikte suçüstü yakalandı. Kaçak midyeciler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince gerekli işlemler yapılırken, ele geçirilen midyeler denize salındı.

BURSA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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