Efeler İstanbul’dan şen döndü

Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 11.hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 32 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor, ligin 11.haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu. Haldun Alagaş Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Büyükşehir Belediyespor yöneticileri, takımlarını yalnız bırakmadı. Bir grup yeşilbeyazlı taraftar, maç sonuna kadar tezahüratlarla Bursa ekibine destek verdi.

Karşılaşmanın ilk bölümleri, konuk ekip Bursa Büyükşehir Belediyespor’un 78’lik üstünlüğü ile geçti. Yeşilbeyazlılar, Ediz ile Sharifi’nin köşelerden gelen sayıları ve Furkan’ın başarılı bloklarıyla farkı 7 sayıya (1421) çıkardı. Ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, farkı azaltma çalışmalarında başarılı olarak, skoru 2023’ye kadar getirmeyi bildi. Setin geri kalan bölümlerinde Büyükşehir Belediyespor hata yapmadı. Seti 2125 önde tamamlayan yeşilbeyazlılar setlerde 01 öne geçti. Maçın ikinci setinde iki takım da başa baş mücadele ortaya koydu. Setin sonunda gülen taraf 2523 ile ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olurken, setlerde skor eşitlendi. (11).

Maçın üçüncü setinde yeşilbeyazlılar, rahat oyun ortaya koyarak seti 1425 geçti ve setlerde yeniden öne geçti. (12). Karşılaşmanın dördüncü seti İstanbul ekibinin 2523 üstünlüğü ile tamamlanırken, skor yeniden eşitlendi ve maç final setine taşındı (22). Karşılıklı sayılarla geçen tiebreak setinin sonunda ise gülen taraf 1215 ile Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu. Yeşilbeyazlılar karşılaşmadan 32 galip ayrıldı.

BURSA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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