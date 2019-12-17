Başkan Aktaş BTB'nin sivil mimari örneği yapılarını inceledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret Borsası’nın sivil mimari örneği binalarında incelemelerde bulundu.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı, BTB’nin Doğanbey’deki sivil mimari örneği binalarında misafir etti. Görüşme öncesi, yapılar hakkında Aktaş’ı bilgilendiren Matlı, “BTB olarak, bu yapılarımızla, Bursa’ya, Bursa markasına katkı sağladıysak ne mutlu bize. 2020’nin başında buranın resmi açılışını yapacağız. Şuan çevre düzenlemeleri yapılıyor binalarımızın. Bursa’ya ve BTB gibi köklü bir kuruma böyle simge yapıları kazandırmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

BTB’nin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini, Bursa’ya katma değer sağlamak için işbirliği yapacaklarını belirten Alinur Aktaş ise yapıların Bursa’ya ve Bursa’daki borsa camiasına hayırlı olmasını diledi.

BURSA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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