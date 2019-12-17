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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesinde çapa yapan 51 yaşındaki şahıs bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin D. (51) evinin bahçesinde çalışırken bir anda yere yığıldı. Babası Nihat D., bahçeye indiğinde oğlunu yerde yatarken buldu. Yakınları durumu 112 acil sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Hüseyin D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Talihsiz adamın cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hüseyin D.'nin naaşı kesin ölümünün belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

BURSA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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