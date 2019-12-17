Bursa ve İstanbul'da silah kaçakçısı 9 şüpheli yakalandı

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa ve İstanbul'da silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'yasa dışı yollardan temin ettikleri silahları piyasaya sürdükleri, silah tamir atölyesinde imalat ve gizleme yaptıkları, kurusıkı tabancaların namlularını açarak normal tabanca haline dönüştürdükleri' tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik geçen eylül ayında çalışma başlattı. Aradan geçen sürede yapılan teknik ve fiziki takip ile 13 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin Bursa ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 28 tabanca,15 av tüfeği, bin 87 tabanca mermisi, bin 227 av tüfeği mermisi, 2 el telsizi ile susturucu ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi. 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'sinin başka suçtan tutuklu olduğu ortaya çıkarken, firari 2 şüpheli aranıyor.



BURSA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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