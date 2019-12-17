Çivi ve tellerden şaheserler ortaya çıkıyor

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan filografi kursunda bu sanatın inceliklerini öğrenen kadınlar, sabırla örülen tellerden şaheserler ortaya çıkarıyor.

Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi’nde verilen filografi eğitimlerinde kursiyerler çivi çakma, tel tutma, tel örme ve desen çıkarmanın inceliklerini öğreniyor. 17 öğrencinin olduğu kursta, üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına, emeklilerden çalışana kadar her yaş grubundan kursiyer bulunuyor. Kursiyerlerin elinde titizlikle işlenen tablolar, el emeği göz nuru eserlere dönüşüyor. Kursiyerler yapmış oldukları eserleri satarak aile bütçelerine katkı da sağlıyor.

Unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatını yaşatmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten kurs hocası Nagihan Karyağmaz, “Bir çivi sanatı olan filografiyi yeniden canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Burada kursiyerlerimizin kalbine dokunuyoruz. Filografi sanatı, çivilerin çakılma aşamasından örgüye geçiş sürecine kadar insana en çok sabrı öğretiyor. 120 saat modüllük kursumuzda hat sanatından doğal figürlere kadar her türlü çalışmayı kursiyerlerimize aktarıyoruz. Kursumuza olan ilgiden oldukça memnunum. Bilhassa ev hanımlarımızın bir sanatla uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Herkesi kursumuza davet ediyorum” dedi.

Sosyalleşmek ve stres atmak maksadıyla kursa geldiğini belirten kursiyer Burçin İnan ise günlerinin dolu dolu geçtiğini söyledi. İnan, “Filografi göründüğü kadar kolay bir sanat değil. Kaba malzemeden nârin işler çıkartıyoruz. Ancak, iş bitip emeğimizin sonucunu görünce çok mutlu oluyoruz. Ben 3 yıldır kursa aralıksız devam ediyorum. Bugüne kadar 20 adet tablom oldu. Yaptığım çalışmaları satıp aile bütçeme katkı sağlıyorum. Kimse evde boş oturmasın. Sanatla uğraşmanın cinsiyeti ve yaşı olmaz. Herkes bir hobiyle ilgilensin” diye konuştu.

BURSA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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