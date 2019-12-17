180 kilometre hızla önce ağaca, sonra da otobüs durağı çarptı İbre 180'de takılı kaldı

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Bursa'da aşırı hız sebebiyle meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, BursaMudanya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Alper (37) kullandığı 16 SBR 62 plakalı aracının kontrolünü kaybetti. Önce yol kenarındaki ağaca vuran sürücü, ardından otobüs durağı ve demir korkuluklara çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçtan çıkartılan Alper hayatını kaybetti.

Öte yandan çarpmanın etkisiyle otomobilin motorunun ve diğer parçalarının yola savrulduğu görüldü. Ayrıca aracın kilometresinin de 180 kilometre hızda takılı kaldığı öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BURSA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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