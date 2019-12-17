Beresini, üşümesin diye sokak kedisine takan temizlik işçisi, fenomen oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Beresini, üşümesin diye sokak kedisine takan temizlik işçisi, fenomen oldu

DHA

BURSA´nın Osmangazi Belediyesi´nde temizlik işçisi olan Hidayet Sevinç´in, üşümesin diye beresini sokak kedisinin başına taktığı fotoğraf, sosyal medyada ilgi gördü. Davranışlarıyla hayvanseverlerin sevgisini kazanan Sevinç´e binlerce kişi tebrik mesaj attı.

BURSA´nın Osmangazi Belediyesi´nde temizlik işçisi olan Hidayet Sevinç´in, üşümesin diye beresini sokak kedisinin başına taktığı fotoğraf, sosyal medyada ilgi gördü. Davranışlarıyla hayvanseverlerin sevgisini kazanan Sevinç´e binlerce kişi tebrik mesaj attı.
Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hidayet Sevinç, beresini sokak kedisinin başına taktığı fotoğrafı, sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı, binlerce beğeni aldı. Üşüdüğünü görünce beresini kedinin başına taktığını ifade eden Sevinç, "Bu hareketi eğlenme amaçlı ya da sadece fotoğraf çektirmek için yapmadım. O gün hava çok soğuktu. Kedinin üşüdüğünü görünce beremi onun başına taktım. Bu sırada bir arkadaşım da fotoğrafımızı çekmiş. Fotoğraf kısa sürede internette yayılmış. Birçok hayvansever fotoğrafı görünce bana ulaştı. Beni tebrik etti" dedi.
'ONLAR BİZİM CAN DOSTLARIMIZ'
Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yardıma muhtaç olduklarına dikkat çeken Sevinç, "Hayvanları çok seviyorum. Çalıştığım bölgede birçok sokak kedisi var. Her gün onları seviyorum. Hayvanlar konuşamıyorlar. İhtiyaçlarını bizlere söyleyemiyorlar. Ben her gün çalıştığım bölgedeki kedileri besliyor ve su veriyorum. Lütfen herkes hayvanları sevsin. Kafasında bere ile kedi çok tatlı görünüyordu. Bu yüzden fotoğrafın internette hızla yayıldığını düşünüyorum. Bence herkes sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalı. Onlar bizim can dostlarımız" diye konuştu.
Bölge esnafı da Hidayet Sevinç´in tam bir hayvansever olduğunu ifade ederek, her gün kedilerle ilgilendiğini söyledi.

BURSA

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Harç kararken, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Harç kararken, hayatını kaybetti
Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığa müebbet ...
Bakıcılık vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladılar
YEREL HABERLER Bakıcılık vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu ...
Arkadaşının boğazını kesen sanığa müebbet
YEREL HABERLER Arkadaşının boğazını kesen sanığa müebbet
BUYSAD’dan Orkide Yağ’a ziyaret
YEREL HABERLER BUYSAD’dan Orkide Yağ’a ziyaret
Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği için geri sayım ...
Uzlaştırma eğitimleri başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER Uzlaştırma eğitimleri başarıyla tamamlandı
Bursa’nın dev spor organizasyonu için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Bursa’nın dev spor organizasyonu için geri sayım ...
Bin işçi TOFAŞ'ın önünde meşale ve sloganlarla yürüdü
YEREL HABERLER Bin işçi TOFAŞ'ın önünde meşale ve sloganlarla yürüdü
Mustafakemalpaşa'da fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da fuhuş operasyonu
4 ilçe Yusuf için seferber oldu
YEREL HABERLER 4 ilçe Yusuf için seferber oldu
180 kilometre hızla önce ağaca, sonra da otobüs durağı çarptı İbre 180'de takılı kaldı
YEREL HABERLER 180 kilometre hızla önce ağaca, sonra da otobüs ...
Bursa'nın asırlık firması ile bilimsel iş birliği
YEREL HABERLER Bursa'nın asırlık firması ile bilimsel iş birliği
Çivi ve tellerden şaheserler ortaya çıkıyor
YEREL HABERLER Çivi ve tellerden şaheserler ortaya çıkıyor
Vefat eden kızı için köy köy gezip çocukları mutlu ediyor
YEREL HABERLER Vefat eden kızı için köy köy gezip çocukları mutlu ...
Bursa'da narkotik operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da narkotik operasyonunda 5 tutuklama
Bursa ve İstanbul'da silah kaçakçısı 9 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa ve İstanbul'da silah kaçakçısı 9 şüpheli ...
“Çizmeli” değil, “Bereli” kedi Soğuk havada beresini kedi ile paylaştı
YEREL HABERLER “Çizmeli” değil, “Bereli” kedi Soğuk havada beresini ...
Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor
YEREL HABERLER Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor
Minibüs şoförü, fenalaşan KOAH hastasını hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Minibüs şoförü, fenalaşan KOAH hastasını hastaneye ...
Bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bahçesinde ölü bulundu
"Fazla tüketilen bitki çayları sağlığınızı olumsuz etkileyebilir"
YEREL HABERLER "Fazla tüketilen bitki çayları sağlığınızı olumsuz ...
Başkan Aktaş BTB'nin sivil mimari örneği yapılarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Aktaş BTB'nin sivil mimari örneği yapılarını ...
Efeler İstanbul’dan şen döndü
YEREL HABERLER Efeler İstanbul’dan şen döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X