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Bin işçi TOFAŞ'ın önünde meşale ve sloganlarla yürüdü

İHA

Bursalı otomotiv devi TOFAŞ'ta 4 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca, işçiler sabah 06:45 vardiyasında meşale ve sloganlarla yürüyüş düzenledi.
Türkiye Otomobil Fabrikaları Ananonim Şirketinde (TOFAŞ) 2019 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmesindeki anlaşmazlık dördüncü ayına girdi. En son Mayıs 2015 tarihinde mavi yakalı personelin zam eylemleriyle Türkiye’nin yanı sıra yabancı ajansların da günlerce ilk haberi olan TOFAŞ'ta yine işçi protestoları yaşanmaya başlandı. Eylül ayında başlayan toplu iş görüşmelerinde 4 aydır bir netice alınamadı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavrak'ın Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürüttüğü görüşmeler 130 bin kişiyi ilgilendirirken, Türk Metal Sendikası’nın yüzde 26.28’lik zam talebine karşı MESS’in yüzde 6.05’lik zam teklif etmesi TOFAŞ çalışanlarının yeniden eylem yapmasına sebep oldu.

BURSA

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:13
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  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:46
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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