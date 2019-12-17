Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis

BURSA'da birlikte alkol aldığı arkadaşı Celil Tükenmez'i (57) kalbinden bıçakladıktan sonra, boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Koçak (49), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam Mahallesi'ne bulunan parkta, geçen yıl meydana geldi. İddiaya göre, parka birlikte alkol alan Yılmaz Koçak ve Celil Tükenmez arasında kavga çıktı. Bu sırada Yılmaz Koçak, üzerinde taşıdığı bıçağı Celil Tükenmez´in kalbine saplayarak, boğazını kesti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Koçak, vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'Canavarca hisle adam öldürmek" suçundan hakkında dava açılan Yılmaz Koçak´ın yargılanması tamamlandı. Koçak, karar duruşmasında, "KOAH hastasıyım. Uzun süreden beri tedavi görüyorum. Olay sırasında Celil Tükenmez, çok alkollüydü. Bıçağı da vardı, bana vuracaktı. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve savcının mütalaası doğrultusunda, sanık Yılmaz Koçak´a 'Kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



BURSA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:46

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.