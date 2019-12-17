Bursaspor’da Koşukavak dönemi sona erdi

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Bursaspor’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı.

Yeşilbeyazlı takımdan yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

BURSA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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