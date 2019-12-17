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Taban: “Gerekirse alternatif ulaşım sistemi kurarım”

İHA

İnegöl Belediyesi, şehirdeki toplu taşımayı gizli müşteri ile denetledi. Yaklaşık 2 ay süren denetimler sonucunda elde edilen verilere ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Eğer yarın öbür gün istediğim şekilde değişiklik olmadığını görürsem, İnegöl Belediyesi olarak alternatif bir taşıma şirketi de kurarım" dedi.

Taban: “Gerekirse alternatif ulaşım sistemi kurarım”

İnegöl Belediyesi, şehirdeki toplu taşımayı gizli müşteri ile denetledi. Yaklaşık 2 ay süren denetimler sonucunda elde edilen verilere ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Eğer yarın öbür gün istediğim şekilde değişiklik olmadığını görürsem, İnegöl Belediyesi olarak alternatif bir taşıma şirketi de kurarım” dedi.
İnegöl Belediyesi, vatandaşlardan toplu ulaşımla ilgili gelen şikâyetler üzerine farklı bir uygulamaya giderek gizli müşteri yöntemiyle halk otobüslerini denetledi. 4 Ekim ile 213 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 2 ay süren denetimlerde, 108 farklı araç üzerinde toplam 13 hatta araçlar sivil kıyafetli profesyonel denetçiler tarafından gözlemlendi.
Belediye Başkanı Alper Taban, bugün encümen toplantısı öncesi encümen üyelerinin de iştirakiyle gizli müşterilerin yaptığı denetimlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Taban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün zabıta birimimiz eliyle yapmış olduğumuz bir çalışmayı sizlerle paylaşacağız. Bildiğiniz gibi şehrimizdeki ulaşımın konforunu, rahatlığını ve ulaşımdaki verimliliği arttırabilmek adına bir takım beyanatlarımız olmuştu. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağımızı, vatandaşımızın memnuniyetini arttırmak, bu konudaki en uygun fiyat ile en ideal ulaşım sistemini hayata geçirebilmekle alakalı mücadelemizi sonuna kadar yapacağımızı ifade etmiştik. Ben bu şehrin belediye başkanıyım, dolayısıyla bu şehirde yaşayan 300 bin kişinin ulaşımdaki mutluluğu, huzuru, rahatlığı, konforu bizler için de çok çok önemlidir.”
Taban, “Dolayısıyla vatandaşlarımızın araçlara binmesi, araçlardan inmesi, araçlara ulaşımı, araçların içerisindeki iletişim, konfor gibi bütün detaylar hakkında bir çalışma yaptırdık. Bunu profesyonel bir firmayla gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi bugün kurumsal mağazalara, şirketlere nasıl ki gizli müşteriler gidip denetim yapıyorsa, biz de aynı şekilde şehrimizdeki ulaşım ağını denetlemek üzere gizli müşteri ile toplu ulaşımın denetlemesini yaptırdık. Bunların sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim, 4 Ekim ile 23 Kasım tarihleri arasında bu çalışma yapıldı. 108 farklı araç üzerinde toplam 13 hattımızda 220 ziyaretle bu denetimi gerçekleştirdik. Sivil kıyafetli profesyonel arkadaşlarımız araçlara binerek gözlemlerini yaptılar. Vatandaşla birebir iletişim kurdular, şoförlerle belirli iletişim kuruldu. Adres soruldu, şoförün vatandaşla ilişkisi denetlendi, kılık kıyafetleri denetlendi, araçların iç dış kontrolleri yapıldı. Bunların her biri, yolcunun durakta bekleme süresine kadar bütün senaryolar denetimden geçirildi. Hizmet kalitesini burada denetlemiş olduk. Toplam 40 ayrı başlık altında denetim gerçekleşmiş oldu. Bu tespitler neticesince özellikle şoförlerimiz noktasında, engellilerimiz noktasında, engellilerimizin araçlar binişi noktasında, doluluk oranları noktasında bazı handikaplar olduğunu gördük. Meselâ şoförlerle ilgili kurumsal görünüm yüzde 55, sigara içmeme konusu yüzde 99,5 çıkmış. Bu konuda teşekkür ediyorum. Ancak 40 bin yolcu taşıdığımız bir ortamda çok daha dikkatli, verimli bir hizmet sunma mecburiyetimiz var. Cep telefonu kullanmama oranı yüzde 85 çıkmış. Demek ki bir miktar cep telefonu kullanılan ortamlar da gözlemlenmiş. 616 nolu hat üzerinde vatandaşların hastaneye ulaşamaması noktasında sıkıntı vardı. Bununla ilgili sıkıntıyı gidermek üzere ilgili şirket düzenleme yapacağını ifade etti. UKOME’den bu karar geçirilerek vatandaşların hastaneye ulaşması sağlanacak. Bilhassa kılık kıyafet noktasını çok önemsiyorum. Bir kamu hizmeti veriliyor. Şoför arkadaşlarımızın o ciddiyet içerisinde araçlarının başında olmasını istiyorum. Bu konuda denetim mekanizması olan zabıta müdürlüğümüze talimatımdır, herkes yaz ve kış uygulamasında giyilmesi gereken kılık kıyafetini giyecek. Vatandaşla olan ilişkilerinde bu konuda çok daha dikkatli ve hassas olmak zorundayız. Kamu hizmeti veriyoruz. Bunların hepsinin takipçisi olacağım” dedi.
Taban, “Eğer yarın öbür gün istediğim oranda değişiklik olmadığını görürsem, İnegöl Belediyesi olarak alternatif bir taşıma şirketi de kurarım. Onun için herkes işini en ciddi şekilde yapacak. Başında illâ bir denetim uzmanı olmasına gerek yok. Halkımız için gerekirse zarar etme pahasına da olsa ulaşım sistemi kurarım. Bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Buna gerek kalmadan ben bu meselelerin çözüleceğine canı gönülden inanıyorum. Çünkü karşılıklı her iki tarafın da huzurlu ve mutlu şekilde iş yapacağı bir denge kurulmasını istiyorum. Burada vatandaşım da memnun olsun, taşıyan arkadaşlarım da bu işten memnun olsun. Bunu bir dengeye oturtmak mesele. Bunu da yapmak mümkün. Ben denetim ayağındaki en yetkili kişi olarak sonuna kadar takipçisi olacağım. Beyanlarımın da sonuna kadar arkasındayım. İnanıyorum ki çok daha etkili bir ulaşım sistemi bundan sonra hayata geçecektir” diye konuştu.

BURSA

17 Aralık 2019 Salı

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