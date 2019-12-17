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Suni zekâ modelleri geliştirmek için bir araya geldiler

İHA

Yerli hastaların yanı sıra ileri seviye sağlık hizmeti almak üzere MLP Care'in hastanelerine başvuran çok sayıda yabancı hasta için Enlitic'in suni zekâ yazılım teknolojisi kullanılarak derin öğrenme modelleri geliştirme, eğitme ve doğrulama süreçleri hayata geçirilecek. Klinik suni zekâ modelleri Türkiye'nin yanı sıra, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına sunulacak. Ayrıca klinik yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi ve hedef bölgelerin sağlık sistemlerine entegrasyon sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi maksadıyla Türkiye'de bir Yapay Zekâ Mükemmeliyet...

Yerli hastaların yanı sıra ileri seviye sağlık hizmeti almak üzere MLP Care’in hastanelerine başvuran çok sayıda yabancı hasta için Enlitic’in suni zekâ yazılım teknolojisi kullanılarak derin öğrenme modelleri geliştirme, eğitme ve doğrulama süreçleri hayata geçirilecek. Klinik suni zekâ modelleri Türkiye’nin yanı sıra, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına sunulacak. Ayrıca klinik yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi ve hedef bölgelerin sağlık sistemlerine entegrasyon sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi maksadıyla Türkiye’de bir Yapay Zekâ Mükemmeliyet Merkezi de kurulacak.
MLP Care ile yapay zekâ yazılım geliştiricisi Enlitic, klinik suni zekâ alanında stratejik ve çok yönlü bir iş birliğine imza attı. Amerika merkezli Enlitic, doktorlar için karar destek sistemi olarak çalışan ve hastalarının durumlarını daha hızlı ve daha doğru şekilde teşhis etmelerine yardımcı olan yapay zekâ yazılımları geliştiriyor. İki kurumun işbirliği kapsamında, hem yerli hem de ileri seviye sağlık hizmeti almak üzere MLP Care’in hastanelerine başvuran çok sayıda yabancı hasta için, Enlitic’in yapay zekâ yazılım teknolojisi kullanılarak derin öğrenme modelleri geliştirme, eğitme ve doğrulama süreçleri hayata geçirilecek. Geliştirilen suni zekâ modellerinin kullanıma alınması ile görüntülüme ve tanı aşamaları hızlanacak, süreçlerin eksiksiz ve hata payları minimuma indirilmiş şekilde işlenmesi sağlanacak.
Öncelikli olarak MLP Care’in bünyesinde kullanılmaya başlanacak olan yapay zekâ modellerinin önümüzdeki dönemde Doğu Avrupa ile Orta Asya’daki birçok ülkenin sağlık sistemine entegre edilmesi sağlanacak.
Enlitic ve MLP Care’in iş birliği kapsamında suni zekâ modellerinin geliştirilmesi ve öğrenme süreçlerinin kolaylaştırılması maksadıyla Yapay Zekâ Mükemmeliyet Merkezi kurulması da yer alıyor. GPU (grafik işleme ünitesi) özellikli veri merkezini de bünyesinde barındıracak Yapay Zekâ Mükemmeliyet Merkezi’nde veri bilimi ve mühendislik alanında uzman personel görev yapacak. Yalnızca Türkiye’nin değil, Doğu Avrupa ve Orta Asya coğrafyasında alanının ilki konumunda olacak merkez; geliştirilecek modeller sayesinde yapay zekânın küresel sağlık sistemine entegrasyonunda önemli bir aşamayı oluşturacak.
MLP Care iş birliği ile iş ortakları arasına bir yenisi ekleyen Enlitic, daha önce Avustralya merkezli lider sağlık hizmeti sağlayıcısı Capitol Health, Japonya merkezli küresel holding Marubeni Corporation, Japonya merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Konica Minolta ve ABD’de faaliyet gösteren dünya çapında tanınmış kanser merkezlerinin sahibi HealthCare Solutions gibi küresel çapta prestijli kurumlarla iş birliklerine imza atmıştı.

BURSA

17 Aralık 2019 Salı

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