Bursa Adliyesinde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Bursa Adliyesinde FETÖ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde düzenlenen operasyonda aralarında zabıt katibi ve mübaşirlerin de bulunduğu 10 şahıs gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.
BURSA
17 Aralık 2019 Salı
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