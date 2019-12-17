Bursaspor'da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı Yalçın Koşukavak beklentilerin uzağında kaldı

Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı. Yeşilbeyazlı takımın başında 15 maça çıkan Koşukavak, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet 24 puanla lider Hatayspor'un 9 puan gerisinde kaldı.

'Yeniden zirveye' sloganıyla sezona başlayan Bursaspor'da, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi. Sezona büyük sıkıntılarla başlayan ve transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala transfer tahtasını açan Timsah, son haftalarda eleştirilerin odak noktası haline gelen Koşukavak ile yollarını ayırdı. 15 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de yeşilbeyazlılar, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 24 puanla lider Hatayspor'un 9 puan gerisinde kaldı. Altıncı sırada yer alan Bursa temsilcisi, bu maçlarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü. Sezon başında 3 puanı silinen Bursaspor, Türkiye Kupası'nda da 2 galibiyet, 1 yenilgi almıştı.



Son haftalarda büyük tepki topladı

Öte yandan Yalçın Koşukavak, sezon başından bu yana yeşilbeyazlı takımda oynattığı futbolla tepki toplamıştı. Pozisyona girmekte sıkıntı çeken ve yan pas ile geri pas oynattığı yönünde eleştiriler alan Koşukavak, Giresunspor'a karşı skorun 30'a gelmesinin ardından istifaya davet edilmişti. Ardından Altınordu deplasmanında gelen golsüz beraberlik Yalçın Koşukavak'ın son maçı oldu.

Bursaspor, bugün tesislerde kupada karşılaşacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını basına açık gerçekleştirecekti. Ancak son gelişmelerin ardından antrenman basına kapatıldı.

BURSA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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